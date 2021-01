2021 arranca con protestas; personal de salud denuncia "gandallismo" en vacunas anti Covid-19

Personal de salud inició el año con una protesta frente a las instalaciones del Hospital La Raza al acusar inequidad y "gandallismo" con las que se está aplicando la vacuna anti COVID-19, ya que señalan que se está beneficiando a personal administrativo y no a los de primera línea de atención del virus.

Con una pinta con letras enormes en el asfalto de la Calzada Vallejo que pide no más simulación, no más improvisación y no más represión, desde las 8:00 de la mañana los intrigantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México detuvieron la circulación de la avenida y demandaron que la vacuna se garantice al personal que atiende directamente a contagiados de coronavirus.

Incluso, los trabajadores regalaron equipo de protección personal a sus compañeros del Hospital La Raza en protesta también, pues aseguran que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no les proporcionan suficientes materiales de protección como cubrebocas, batas o googles.

Durante la protesta, se transmitió un mensaje de la doctora Ana Paola de Cosio Farías, pediatra y endocrinólogo, asignada al área COVID-19 del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, quien decidió renunciar a su cargo, ante el influyentismo que prevalece, en la aplicación de la vacuna.

"No aparecemos en las listas de vacunación cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna argumentando que están a cargo de equipos covid, pero nunca se meten y nunca están expuestos. También hay servicios que han recibido la vacuna cuando son servicios que no están en la primera línea", enfatizó.

La doctora pidió que el personal ya vacunado sea asignados a las áreas covid, pero sus superiores la amenazaron con denunciarla por abandono de trabajo. Eso la motivo a renunciar.

"He decidió renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación para los que estamos en primera línea y las autoridades sí tienen vacunas y son los que nos mandan a estar expuestos", afirmó.

En tanto, Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pidió a las autoridades que pare la simulación, que pare la improvisación y la represión hacia los trabajadores que levantan la voz, ya que ahondó que suman más de 150 mil trabajadores del la salud contagiados y 2 mil 300 fallecidos a causa del virus.

"Ni aplausos, ni medallas, ni minutos de silencio, ni las promesas, ni las reacciones anti gandallistas, salvan vidas", aseveró.

Por Misael Zavala