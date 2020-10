Delgado asegura que propaganda a su favor es pagada por simpatizantes

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y aspirante a liderar el partido, aseguró que la propaganda desplegada en torno a su candidatura es una donación en especie proveniente de sus simpatizantes.

En conferencia de prensa, el político aseguró que ha realizado diversas pesquisas para encontrar la fuente de estos recursos, pero que no ha logrado evitar que lleguen a él.

“Lo han puesto simpatizantes que quieren ayudar. La verdad es que a mí no me gusta, hemos estado investigando en dónde hay. Yo me he encontrado algunos en Veracruz, en Monterrey, y les estamos pidiendo que no lo hagan, yo creo que no es necesario, ni coincido con esa forma de hacer política”.