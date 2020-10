Puebla se mantendrá con acciones de semáforo naranja: Barbosa Huerta

“Mientras no bajemos de manera muy sensible lo que ocurre en la zona conurbada no podemos irnos a amarillo, vamos a hacer las cosas con cuidado”, afirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que a pesar de que el gobierno federal determinó que la entidad ya esté en semáforo epidemiológico de Covid-19 en amarillo a partir de este lunes, se mantendrán las medidas sanitarias de color naranja.

Aunque reconoció que esta determinación es muestra de una evolución favorable de la curva de contagios y otros indicadores como el número de hospitalizados, la entidad debe seguir en condiciones de alerta naranja.

“Tenemos nuestro propio semáforo de seguimiento y para nosotros es necesario mantener las medidas restrictivas de color naranja, si bien hay un comportamiento social de los poblanos, esto no nos puede llevar a bajar la guardia” Miguel Barbosa, gobernador de Puebla

Barbosa Huerta pidió no desbocar las acciones, por lo que reiteró que es prudente esperar más tiempo y seguir con las medidas sanitarias correspondientes, entre ellas mantener una sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial y tener una higiene adecuada.

Estableció que analizará si se emite un decreto sobre el tema, en donde se mantenga como aforo máximo en los diferentes lugares el 33 por ciento, además de que todavía se analiza la apertura de cines y se mantiene la restricción para la apertura de bares y antros.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que las medidas de higiene y resguardo se mantendrán en la entidad. Fotos: Especial

“La idea es establecer, sin que se vea un desacato, a la opinión del semáforo amarillo federal, preservemos por un periodo, no se de cuánto porque Secretaría de Salud me debe dar una opinión con las necesidades que tienen sectores productivos de apertura, como los cines, pero antros no”, acotó.

Registran más contagios

En tanto, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que durante el fin de semana se sumaron 339 casos nuevos de Covid-19, con lo que se llegó a un acumulado de 33 mil 475, mientras que el número de decesos llegó a 4 mil 220.

De la cifra que se dio en los tres días, el lunes fueron 110 de viernes para sábado, 90 de sábado para domingo y 139 de domingo para lunes, en el caso de los defunciones fueron nueve, 12 y cinco, respectivamente. A la fecha se han aplicado 54 mil 725 muestras en el Laboratorio Estatal.

Por Claudia Espinoza

