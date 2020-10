Piden destituir al director del penal de Acapulco por abuso a internos

Abuso, "traslados ilegales" y acoso hacia las internas del Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco son parte de los motivos por lo que familiares de reos en ese penal exigen la destitución del director Justo Jiménez.

En la manifestación, que se lleva a cabo desde las 8:00 horas de este día, los inconformes también señalaron la falta de atención médica y el suministro de comida en mal estado que ha provocado enfermedades entre las y los reclusos.

[nota_relacionada id= 1260678]

"Fuera director Justo Jiménez trata mal a la visita y no da de comer a nuestros internos", "Basta de maltratos! Ya no más abusos a las mujeres internas! No más acoso! Fuera director", son parte de las consignas que se lee en las cartulinas que portan.

Traslados ilegales

Con el "traslado ilegal" de varios reos se ocasionará que no "podamos ver a nuestros familiares", indicaron.

Tras el arribo de los familiares a la entrada principal del penal de Acapulco, agentes de la policía estatal colocaron una valla humana para evitar el ingreso de los manifestantes.

Con el "traslado ilegal" de varios reos se ocasionará que no "podamos ver a nuestros familiares", indicaron. Foto: Especial

Es en el penal de Las Cruces en donde desde hace años se ha señalado que un grupo delictivo -presuntamente el Cartel Independiente de Acapulco- mantiene su centro de operaciones, fue en 2018 cuando la Fiscalía del estado de Guerrero señaló que las protestas responderían a indicaciones de esta organización.

[nota_relacionada id= 1259865]

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

kyog