Movilizan a mil 750 mujeres policías por marchas en la CDMX

Para las tres marchas de grupos feministas de este lunes, la Secretaria de Seguridad Ciudadana movilizó a mil 750 mujeres policías.

Su principal acción ha sido intentar contener a las activistas que buscan llegar al Zócalo, donde está el plantón de Frente Anti-AMLO.

Al respecto, la Secretaria de Gobierno pidió a las manifestantes entregar objetos prohibidos para este tipo de movilizaciones y que puedan generar daños como martillos o bombas molotov.

“... las condiciones son distintas, pues se encuentra un grupo de conservadores, que se manifiestan en dos puntos del Centro Histórico: uno de ellos, el Zócalo capitalino, por lo que no podemos poner en riesgo a las mujeres que se niegan a entregar estos objetos ni a las personas que ejercen su derecho a la manifestación, a través de un plantón.

“Entendemos y apoyamos toda acción a favor del bienestar de las mujeres, pero no compartimos acciones violentas. Aquí no hay confrontación con policías: los elementos de seguridad no están respondiendo a las agresiones, lo único que solicitan es que se entregue el material que pueda causar daños para que prosigan pacíficamente su expresión”, dice el comunicado de la dependencia.

Para esta marcha por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro también hay observadoras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); 900 monitoras de Diálogo y Convivencia y Brigadas de Paz.

Durante el hubo tres manifestaciones en diferentes puntos, organizadas por el colectivo Resistencia Dinofeminista.

La primera a las 13:30 horas en el Monumento a la Revolución; la segunda, a las 16:00 horas, una concentración en la Cámara de Diputados, y la tercera, coordinada por el grupo 8M, será a las 17:00 horas en el Hemiciclo a Juárez.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, se espera la entrega de un documento donde solicitan que en el país sea un derecho universal que las mujeres decidan sobre su cuerpo.

Por: Manuel Durán

