Insiste en citar a ex servidores

Rosario Robles busca que Emilio Zebadúa declare en el proceso que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público. Él fue oficial mayor en la gestión de la ex secretaria en Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario (Sedatu).

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló acusación contra Robles, la defensa de la ex funcionaria envió su respuesta al juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur y pidió que se desahoguen varias pruebas, entre éstas, testimoniales de por lo menos 11 ex funcionarios.

Entre los ex servidores públicos que trabajaron con ella en ambas dependencias y cuyo testimonio fue ofrecido, destaca Zebadúa, pues en el escrito de contestación, con al menos 12 documentales, la defensa de Robles pretende acreditar que el ex funcionario fue citado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por las irregularidades detectadas.

Con estas pruebas, la defensa busca demostrar que Zebadúa formó parte del procedimiento administrativo de la ASF y fue citado para desahogo de audiencias.

Otros testimonios ofrecidos son los de José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace; Marcos Salvador Ibarra, ex director de Coordinación de Delegaciones; Armando Saldaña, ex director de Ordenamiento Territorial, y Juan Carlos Lastiri, ex subsecretario de Sedesol.

La defensa ofreció 38 oficios, entre estos el acta de entrega-recepción en la que Robles informó a José Antonio Meade cómo se solventaron las observaciones de la ASF.

Robles aseguró que la acusación en su contra se debe a una persecución política. Comparece de nuevo el próximo 26 de octubre.

DIANA MARTÍNEZ

