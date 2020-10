IMSS Tamaulipas recibe 81 camas donadas por empresa maquiladora

Hospitales en Reynosa y Matamoros y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Valle Hermoso, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, recibieron de la empresa maquiladora Joerns Healthcare un donativo de 81 camas, a través de la Fundación IMSS.

La titular de la Oficina de Representación del IMSS en el estado, Velia Patricia Silva Delfín, reconoció este importante donativo y señaló que estas camas “fortalecen significativamente el servicio médico que el Seguro Social brinda en esta región fronteriza del estado”.

Las 81 camas incluyeron igual número de colchones y paneles. Foto: Especial

La doctora Silva Delfín añadió que gracias a este mobiliario hospitalario la calidad de atención, cuidados y satisfacción de los pacientes y sus familiares se incrementa, y se beneficia también a los trabajadores del Instituto al contar con mejores herramientas de trabajo.

Distribución de camas donadas

Las 81 camas incluyeron igual número de colchones y paneles; son eléctricas, de dos posiciones y se distribuyeron de la siguiente forma: 23 para el Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 y 30 para el Hospital General Regional (HGR) No. 270, en Reynosa; 24 para el HGZ No. 13 en Matamoros, y cuatro para el área de Atención Médica Continua (urgencias) de la UMF No. 18 en Valle Hermoso.

En los municipios de Reynosa, Matamoros y Valle Hermoso, el IMSS ofrece servicios de Primer y Segundo Nivel de Atención a cerca de 700 mil derechohabientes.

Por Carlos Juárez

