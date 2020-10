Hombre enfrenta a feminista encapuchada por pintas en Palacio Nacional

El pasado sábado, un hombre que asistió a la marcha en conmemoración de los seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quien aseguró ser padre de una víctima, enfrentó a una mujer encapuchada quien le parecía buenas las pintas que un grupo de jóvenes realizaba en las paredes del Palacio Nacional.

El video que se viralizo rápidamente en las redes sociales, muestra el momento en que el sujeto confronta a la joven durante la tensión que se generó en la plancha del Zócalo, luego de que en la protesta un grupo de jóvenes que se saltó las vallas que resguardan el recinto y pintaron la puerta mariana con el número +43.

“Eso no es la lucha. No pueden rayar eso. No lo pueden rayar porque no les pertenece. Yo vine a luchar por mis hermanos, por los 43 de Ayotzinapa“, comentó el hombre.

Por tal motivo la mujer le preguntó: “¿Te importa más una pared que ellos?”. A lo queel home le respondió: “Me importa todo, porque es histórico. Y la historia que están haciendo mis hermanos desaparecidos también me importa. También me importan los 43".

