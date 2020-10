Diputados de Morena se reúnen en Tampico; apoyan a Mario Delgado

Las cosas para MORENA se pusieron interesantes en Tampico, pues se juntaron en un salón del Hotel Posada, los diputados federales y locales de ese partido, donde mostraron su apoyo total a Mario Delgado, en su carrera por la presidencia de los de color guinda, estuvieron en el hotel los morenistas: Erasmo González Robledo, diputado federal por Ciudad Madero, la también diputada federal pero de Tampico Olga Sosa Ruiz y los diputados locales, Edna Rivera López, que es la coordinadora de la bancada en el congreso local, Guillermina Medina Reyes, Eliud Oziel Almaguer, Ulises Martínez Trejo y Roque Hernández Cardona.

Hubo dos cosas que valen la pena mencionar, la primera es que todos sabemos que Erasmo González, es compañero de bancada en el congreso de Mario Delgado, quien ya le prometió que, de llegar a la presidencia de MORENA, la candidatura para la presidencia municipal de Ciudad Madero, es totalmente suya, por lo que Adrián Oseguera, actual presidente municipal, no fue convocado a la reunión de los diputados que, si bien no es legislador, es una voz reconocida dentro del partido. El otro suceso fue la enfrascada que se dio Olga Sosa con uno de los reporteros a quien le dijo: “yo sé que usted es vocero también de una de las diputadas locales y me quiere cortar…” y es que dicen que la diputada quiere buscar la candidatura para la presidencia municipal de Tampico, a lo que según ha llegado a mis oídos, Edna Rivera también lo desea, ¿Será esa diputada local a la que se refería?

Uno de los problemas a los que se enfrentará el Movimiento de Regeneración Nacional es sin duda la lucha interna, es una de las desventajas de los grandes movimientos, que si bien cuentan con un grado importante de aprobación y el cobijo de un líder sólido, como el presidente de la República, todos quieren ser, es decir, los pleitos internos por las candidaturas implican un desgaste extra en los candidatos, dándole ventaja a otros partidos o bien, obligándolos a salir del partido para seguir su aspiración, de esto hay muchos ejemplos, la elección misma de su futuro presidente es un reflejo de ello.

En Ciudad Victoria, María del Pilar Gómez Leal cada vez suena más para candidata a la alcaldía de dicha ciudad, llegaría a tratar de hacer mejor las cosas que Xicoténcatl González, que no sería mucho mérito, pues sigue siendo su administración una de las peores evaluadas por la ciudadanía y a esto no se le ve un mejor futuro, solamente están contando las horas para que se vaya.

El que sigue con lo mismo es Iñigo Fernández, pronunciándose a favor de la reapertura de los hoteles en Tampico y la playa Miramar, están en espera de la resolución de las autoridades de salud en el estado, pero confían que, a partir de octubre, se permita el acceso a los sitios turísticos, vamos a ver que le dicen. Lo que todavía no queda muy claro es, si el señor Fernández declara como el presidente de la asociación de hoteleros del sur de Tamaulipas, o lo hace como aspirante a la diputación que le dijeron que podía obtener, dicen que siempre ha tenido sed de protagonismo, pero debiera tener cuidado, pues los tiempos no son fáciles y la política es tremenda. El otro que quiere es Edmundo Marón que usa sus redes sociales para recomendar elotes asados o tacos de cochinita, ojalá se ponga a trabajar por el bien de su distrito.

DE QUÉ CUERA SALEN MÁS CORREAS

Por: El Navegante

DRV