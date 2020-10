Congreso en contra de la despenalización del aborto en Tamaulipas

La despenalizacion del aborto no será aprobada en el Congreso de Tamaulipas, aseguró la legisladora de Tampico Rosa María González Azcárraga, al señalar que están a favor de la vida.

Aseguró que los diputados y las diputadas de Acción Nacional son congruentes con el partido y con su ideología, por lo que insistió que están a favor de la vida, descartando discutir y aprobar la despenalización del aborto.

[nota_relacionada id=1262088]

"Como diputados de Acción Nacional somos muy congruentes con ese tipo de cosas, el partido y nosotros como diputados no estamos a favor de la despenalizacion del aborto y no lo vamos a estar, así como ellas tienen su opinión, nosotros tenemos la nuestra y es si a la vida, no al aborto", indicó.

Sobre esta actividad las protestas que realizarán las feminista, la diputada dijo confiar en que lo hagan dentro de la vía pacífica y eviten caer en actos de violencia.

"Todos están en su derecho a manifestarse pero siempre y cuando no dañen a terceros ni al patrimonio de la ciudad, finalmente no son sólo ellas, sino todo los ciudadanos y a nadie nos gusta ver nuestra ciudad, ni los monumento sean rayados, ni tampoco que las ventanas rotas, ojalá que este si sea un movimiento legítimo, porque luego trascienden otro tipo de noticias", añadió la tampiqueña.

[nota_relacionada id=1262080]

Sobre la ley Olimpia, González Azcárraga dijo será discutida y aprobada para que en próximas semanas pueda entrar en vigor en Tamaulipas.

Por: Carlos Juárez

alg