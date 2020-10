Registran más de 185 mil casos sospechosos de Covid-19 sin muestra para prueba

En lo que va del año, la secretaría de Salud ha registrado más de 185 mil casos sospechosos de una enfermedad respiratoria, en su gran mayoría de COVID-19, que carecieron de una muestra biológica para hacer una prueba de diagnóstico.

En conferencia, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, presentó un análisis de los casos sospechosos de infecciones respiratorias, de los cuales 185 mil 209 son sin muestra y 128 mil 610 son con muestra de laboratorio.

Estos datos se integrarán al reporte diario de las conferencias sobre COVID-19, informe que fue modificado debido a que hoy se declaró el inicio de la temporada de influenza para fines de la vigilancia epidemiológica.

“Ahora pueden ver en gris oscuro todas esas personas clasificadas como sospechosas, que están notificadas en la plataforma Sisver y tenemos sus datos, pero no tuvieron una muestra”, dijo Alomía al referirse a los 185 mil casos sin la toma de un exudado faríngeo u orofaringeo.

Explicó que la mayor parte de esta cifra no tienen muestra porque se trata de casos leves y de acuerdo con los lineamientos epidemiológicos solo se tomaba dicha muestra a 10% de esos casos para fines de vigilancia de la epidemia.

“El 93% son casos ambulatorios, y 7% son personas hospitalizadas, entonces no tienen una muestra porque responden a la posibilidad que dan los lineamientos epidemiológicos de que solo se toma muestra a un 10% de casos ambulatorios”, mencionó Alomía Zegarra.

A su vez, añadió que hay otros 126 mil 610 casos sospechosos con muestra, de los cuales 88 mil 154 ya será imposible obtener un resultado para diagnosticar una enfermedad respiratoria.

La imposibilidad de obtener resultado se debe a diversas circunstancias: que la muestra no llegó al laboratorio, o bien que la muestra biológica ya no sirve para su procesamiento, porque el traslado tardó más de una semana, se transportó a una temperatura inadecuada (4 a 8 grados), fue mal empacada, que el líquido de transporte de la muestra se derramó o se evaporó, o también que al haber sido procesada no amplificó ninguno de los valores guía para saber si es positiva o negativa al SARS-CoV-2.

“No son un desperdicio porque tenemos toda la información de estas personas, respecto a la sospecha de una infección respiratoria y la información se puede usar para la vigilancia epidemiológica”.

Los otros 40 mil 456 casos sospechosos sí están en condiciones de obtener un resultado y se trata de personas que fueron examinadas sobre todo entre las semanas 37 y 38 (6 al 19 de septiembre pasados).

Cabe aclarar que los casos sospechosos con y sin muestra se han identificado a partir del estudio de contactos de personas con síntomas de enfermedad respiratoria, sobre todo signos asociados a COVID-19.

Declaran inicio de temporada de influenza

En conferencia, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell dijo que con el inicio de la semana 40 del año también se da por iniciada la temporada de influenza y la temporada invernal.

Por lo anterior se hicieron ajustes al formato con el que se presenta a diario la información de COVID-19, pues empezarán a circular más virus respiratorios y conforme se detecten casos, se incluirán a las gráficas. [nota_relacionada id=1260682]

Por: Gerardo Suárez

DRV