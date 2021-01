Planean regreso a aulas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya cuenta con un protocolo para el retorno a las aulas, que incluye la aplicación de tres filtros sanitarios, el uso obligatorio de cubrebocas, y que los niños acudan un día sí y uno no a las instalaciones.

Esteban Moctezuma informó que en los próximos días se reunirá con el mandatario de Campeche (único estado en semáforo verde), Carlos Miguel Aysa, para estudiar el tema.

No obstante, ayer mismo, el gobernador aseguró que no habrá “ni ocurrencias, ni experimentos”, por lo cual los estudiantes no regresarán todavía a clases presenciales en la entidad.

En ese sentido, Moctezuma aseguró que será cada estado quien tomará la decisión del momento en el que regresará a clases presenciales.

Esteban Moctezuma se reunirá

con el gobernador de Campeche Foto: Cuartoscuro.

"Lo que no queremos que suceda es que nos precipitemos, provoquemos un rebrote que sería lamentable por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad", sostuvo en un evento con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Moctezuma detalló que el regreso será gradual, de manera que la mitad de un salón irá los lunes y miércoles, y la otra mitad martes y jueves. Los viernes acudirán los alumnos que tuvieron menos condiciones para estudiar durante el periodo de clases a distancia, los que presenten rezagos.

El uso de cubrebocas será obligatorio, así como la implementación de tres filtros: uno familiar, en casa, otro en el ingreso a la escuela, y uno más en el salón de clases.

"Otro protocolo será, sin duda, el que todas y todos los niños se laven las manos durante el día con agua y jabón. También tenemos el tema de que se usen los espacios abiertos de una manera especial", agregó el secretario.

Por CARLOS NAVARRO.

rcb / eadp

