Lo que exigimos es que los busquen en vida: Madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

María Martínez Ceferino, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dio una entrevista a medios de comunicación una vez que se terminó la conferencia de prensa en la que participó y en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los informes sobre la búsqueda de los alumnos.

La mujer hizo dos peticiones al gobierno federal: que se realizara la investigación de forma más apresurada y además que se hicieran las pesquisas con la intención de encontrar a los normalistas sin daños, debido a que considera

María explicó que cuando se formó la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa los padres pensaron que la pesquisa sería terminada en breve, pero que esto no ha sido así. Destacó además que se necesita actuar en contra de los responsables y dejó entrever que las autoridades tienen evidencia sobre más personas, en específico militares, que pudieron haber participado en estos hechos y sobre las cuales no se ha hecho la detención correspondiente.

Además, Ceferina culpó a la administración de Enrique Peña Nieto por ocultarle la verdad a los familiares de los desaparecidos, por violentarlos y por tratar de hacerlos callar.

Dijo que la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha sido indolente en el caso, pero dijo que continuarán manifestándose o haciendo acciones en contra de inmuebles en caso de que no haya una respuesta pronta de las autoridades.

Alejandro Encinas mencionó también afuera de Palacio Nacional que no hay un tiempo determinado para que se termine la investigación, pero indicó que se han hecho las medidas necesarias para llegar a los resultados que se buscan.

Dijo además que la detención de las autoridades responsables de que se originara la "verdad histórica" ya han sido detenidas y que además hay órdenes de aprehensión en contra de los otros responsables.

El mandatario López Obrador se comprometió a responder a los reclamos de los padres de los estudiantes y aseguró que no habría ningún tipo de impunidad en el caso.

"Que quede claro que no vamos a ocultar nada, no queremos cuestiones de propaganda política, seguimos con las premisas de No Robar, No Mentir y No Traicionar al pueblo, yo espero que lo más pronto posible tengamos mejores resultados",