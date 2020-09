A puñetazos, vecinos capturan a ladrón afuera de un banco: VIDEO VIRAL

Un grupo de vecinos logró capturar y golpear a un presunto ladrón que intentaba asaltar a un cuentahabiente, esto ocurrió a centímetros del banco donde la víctima había sacado dinero. La acción de los justicieros se registró en la ciudad de Villahermosa en Tabasco.

Según narran medios locales, un hombre retiró dinero y al salir un sujeto lo abordó, amenazó con un pistola y hasta lo golpeó tras notar resistencia; sin embargo, el delincuente no contaba con que la víctima estaba acompañada y es que el hermano de la persona que retiró el dinero se encontraba cerca del sitio.

Al notar un forcejeo pidió ayuda a los vecinos y lograron detener al primer asaltante para después propinarle una golpiza, después se enteraron que había un cómplice, quien logró escapar a bordo de una motocicleta. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC) para detener al señalado.

En un video, que el diario Tabasco HOY subió a sus redes, se puede ver cómo capturan el presunto ladrón entre varias personas para después golpearlo e incluso se alcanzar a escuchar como un hombre grita que ese sujeto quería asaltar a su hermano.

Hasta la redacción de esta nota se desconoce la cantidad de dinero que la víctima retiró; sin embargo, se sabe que elementos de la Cruz Roja llegaron al sitio para brindarles sus servicios pues recibió un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola.

No en todos los casos de defensa contra asaltantes las cosas terminan tan bien y es que el pasado 2 de septiembre se registró un asalto en una unidad de transporte colectivo que terminó con un pasajero baleado y en pocos días muerto, tras las heridas que el propinaron.

“¡Ya vieron qué es verdad! Me vale v…, me vale v… a mí. Todavía me sobran balas. Cámara eso le pasó por p…o”, dijo un delincuente después de disparar a quemarropa sobre su víctima.