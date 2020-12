Universidad Iberoamericana despide a profesor por actos discriminatorios

Luego de emitir comentarios discriminatorios contra la senadora Citlalli Hernández, Rodrigo Perezalonso fue separado de su cargo como profesor en la Universidad Iberoamericana.

Anoche, Perezalonso publicó en su cuenta de Twitter (@rperezalonso) un mensaje ofensivo contra la legisladora de Morena.

Ante esa situación, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México informó que después de una profunda deliberación tomó la decisión de remover al docente.

“En cuanto tuvimos conocimiento, a través de la misma red social, dejamos claro que ese tipo de actitudes y comportamientos son contrarios a los valores de nuestra universidad; valores por los que trabajamos constantemente para infundir en nuestro alumnado, planta docente y administrativa”, añadió la Ibero en un comunicado.

La universidad mencionó que ayer mismo se dirigió de inmediato a la senadora para asegurarle que las palabras de Rodrigo Perezalonso no representan a la Ibero, y que harían lo necesario para evitar que se repitieran.

La institución académica detalló que los representantes de distintos sectores de la Universidad, incluido el departamento de Derecho realizaron una profunda deliberación y decidieron separar a Perezalonso de su cargo como docente en todas sus materias.

Ante el comentario del ahora exprofesor, Citlalli Hernández compartió la imagen del tuit que Perezalonso borró horas después y le respondió vía Twitter: “en realidad no me importa que me critiquen por mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excélsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx”.

Por: Gerardo Suárez

