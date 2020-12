Suman 42 los diputados que han tenido COVID-19

La diputada morenista, Paola González, informó que tiene COVID-19, con ella ya suman 42 diputados que se han contagiado entre marzo y septiembre.

"Amigas y amigos, les informo que salí positivo en la prueba de #COVID19 lo cual me impide sesionar de manera presencial en @Mx_Diputados

"Espero recuperarme lo más pronto posible. Gracias por sus mensajes y atenciones", indicó a través de su cuenta de Twitter.

Mario Delgado, coordinador la fracción y presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que mañana realizarán un ensayo para probar la votación remota y disminuir el riesgo de contagios.

Exhortó a los diputados a no ingresar al recinto parlamentario a personas que no se hayan realizado la prueba de COVID-19, un protocolo que se aplica, cada semana, en días previos a las sesiones.

"Hicimos un llamado a restringir la entrada en invitados. No estamos en una situación normal, pero las autoridades de la Cámara no pueden impedirle a un diputado que pase a alguien.

"Ustedes me hacían referencia a una conferencia que hubo aquí con más de 30 personas. El diputado personalmente fue a abrirles la puerta. Entonces, no podemos caer a una confrontación y no lo va a hacer el personal de la Cámara", explicó.

Rinden homenaje a Miguel Acundo

Por la mañana, el Pleno de San Lázaro rindió un homenaje a Miguel Acundo, el diputado por el PES que se convirtió el primer legislador federal en fallecer a causa del nuevo coronavirus.

Jorge Argüelles, coordinador de su bancada, pidió hacer una revisión de las iniciativas presentadas por Acundo e impulsar su aprobación.

El diputado por el PES estuvo internado en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez desde el 22 de agosto hasta su fallecimiento ocurrido la noche del 15 de septiembre.

