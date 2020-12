Pérdidas en turismo alcanzan 3 mil 600 millones en Tamaulipas

En Tamaulipas, las pérdidas en el sector turismo debido a la pandemia del coronavirus alcanzan ya los tres mil 600 millones de pesos, debido a la caída que se tuvo de hasta un nueve por ciento, al dejarse de vender un millón 839 mil cuartos noche.

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo en Tamaulipas, mencionó que durante el pasado mes de agosto se tuvo ya una recuperación alcanzando el 34%, pero descartó que en el presente año se vaya a tener una recuperación del 100% debido a que hay aún áreas las cuales todavía no se abren como son las playas.

Comentó que en la medida en que bajen los contagios de coronavirus se espera que Tampico, Madero y Altamira entren a la segunda fase de la reactivación económica ya que es esta la principal zona turística de Tamaulipas.

[nota_relacionada id=1252495]

A la serie de pérdidas económicas del sector turismo se suman las de las líneas áreas las cuales el pasado mes de agosto tuvieron una recuperación del 62%, cuando se llegó a tener acumulado un 80% y un poco más de las pérdidas de asientos, esto quiere decir que hay ya una recuperación en curso.

“Esto una diferencia importante porque tenemos prácticamente 600 mil asientos menos ocupados en lo que va acumulado del año, deberíamos ya estar en este momento en el millón de asientos a estas alturas del año y estamos apenas rozando los 400 mil”, comentó.

Agregó Olivera Rocha que el sector turismo si recibió un fuerte impacto pero los signos y símbolos de recuperación ya empiezan a darse en cuanto a la ocupación hotelera y vuelos comerciales.

Respecto a los vuelos comerciales mencionó que hay ya una recuperación de frecuencias y de rutas teniendo ya un 56 % de las rutas recuperadas.

Agregó que la ocupación de los vuelos todavía no supera el 60% cuando se tenía vuelos con promedio del 75 % de ocupación prácticamente en todas las rutas.

[nota_relacionada id=1252589]

Todavía falta recuperar volumen y rutas y de esas restan 45% de las rutas lo cual será más lento en su recuperación porque también las mismas líneas aéreas están teniendo dificultades en activar todas sus aeronaves.

Por otra parte, el titular de Turismo mencionó que hay aún restaurantes los cuales no han abierto aún cuando se autorizó que podrían operar al 50% de su capacidad.

Indicó que se trabaja con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Contaminados a fin de conocer cuáles son los negocios que ya no volverán abrir.

De hoteles no se tiene un reporte de cierres y prácticamente ya todos se encuentran funcionando al tener permiso para operar a un 75% de su capacidad.

Entre otras cosas, dijo que los operadores turísticos están esperando ya que se abran lugares turísticos, balnearios, que se abran los ríos, también las otras playas para también activarse.

En ese sentido, informó que La Pesca que es el lugar abierto como playa ya llego a los 30 mil visitantes durante este periodo aun cuando hay un límite de mil 500 personas máximas diarias.

“También ya no estamos en verano entonces la gente ya no tiene tanto tiempo, se está reactivando también de manera laboral, entonces no tiene tanto tiempo y entre semana estamos recibiendo poca gente.

[nota_relacionada id=1252464]

Seguimos con las restricciones de bebidas alcohólicas y preparación de alimentos sobre la playa y eso hace que la gente todavía no se quiera ir a la playa con su familia porque los grupos también están limitados a seis personas por grupo”.

Indicó que el 40% de los 30 mil visitantes a La Pesca proceden de Nuevo León.

“Están viniendo ya otra vez de otros estados tenemos todo el detalle de cada uno de los estados pero el principal es Nuevo León que nos está visitando ya el 40 % ya de Todos los visitantes de la playa La Pesca generando esa confianza de que en Tamaulipas estamos haciendo bien las cosas en cuanto a la contingencia”

Por: José A. Hernández

alg