Pandemia COVID-19 sorprende a Oscar Schwebel con el don de la escritura

Las pandemias y los momentos más crueles en la vida de un artista lo obligan a una introspección, a renovarse, a experimentar y a transformarse, asegura el actor, cantante y bailarín Oscar Schwebel - integrante del grupo pop OV7 -, en entrevista con El Heraldo de México.

Oscar Schwebel se dice sorprendido de un talento creativo que desconocía y que la pandemia de COVID-19 le mostró: el don de escribir. Actualmente trabaja en un libro de ciencia ficción.

“Este reto nos vino a poner un espejo enfrente de nosotros y muchas veces el reflejo de lo que vemos no tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver. Es un clavado interno. Es la primera vez que yo escribo algo, que va a estar vivo. Actualmente me encuentro escribiendo un libro de ciencia ficción, que verá la luz el primer trimestre del año que entra. En la ficción te puedes ir al absurdo, a jugar con realidades paralelas y está permitido”.

La emergencia sanitaria por el coronavirus trajo una transformación de los espectáculos masivos, obligó a los artistas a explorar otras opciones para sobrevivir. Así nació el experimento Artistas en incógnito, un juego colectivo de monólogos en video. Este proyecto llevó a Schwebel a escribir un monólogo realista.

“Cada uno escribió alrededor de la pandemia, escogió el tono, el género que quería. Es uno de los condimentos más ricos en este coctel. Es la primera vez que lo hago y me sorprendió a mí mismo, me gusté, siento una segunda piel y me es una necesidad escribir”.