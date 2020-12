Mis convicciones actúan como vacuna contra mezquindad: Ebrard a Muñoz Ledo

Tras el anuncio del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo que en caso de ganar la dirigencia nacional de Morena lo expulsará del partido, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que sus convicciones actúan como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el canciller mexicano dijo que no interviene en el proceso interno de Morena, y que su objetivo es traer vacunas contra COVID-19 a México.

“Si se me permite el símil, desde que entramos a este gobierno nos dijo señor presidente: ustedes necesitan tener convicción para estar aquí, el que no tenga convicción no acepte, no es bienvenido, no debe estar aquí, que no tenga las convicciones que nos anima. Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia, no nos distraemos, y es lo que nos ha pedido el presidente y lo que voy a seguir haciendo”, expuso.

Marcelo Ebrard reiteró que el único proceso es adquirir vacunas y cumplir las atribuciones de la SRE.

“El único proceso en el que yo estoy involucrado es este que acabo de presentar que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me instruyó el señor presidente, no estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza, esa es mi preocupación y mi dedicación”, agregó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar

