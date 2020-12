Repunta de robo a transporte de carga en el Edomex durante la pandemia

El Estado de México ocupa el primer lugar del país en robo a transporte de carga, con 430 casos registrados durante el mes de agosto, que representan el 52.8 por ciento del total nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM), Laura González.

El Edomex, también registró los primeros lugares en otros ilícitos en mes agosto, como robo a transporte público colectivo, a negocio y extorsión; pero el hurto de transporte de carga registró un importante repunte durante los meses de la pandemia por COVID-19.

En el mes de marzo se tenía un registro de 18 camiones hurtados todos los días en alguna vialidad del Edomex, cifra subió a 50 camiones para septiembre, aseguró Carlos García, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Destacó que las pérdidas, registradas por las 50 unidades de carga hurtadas actualmente, suman entre 100 y 120 millones de pesos cada día.

“El aumento fue de marzo a septiembre, en la época de la pandemia; lamentablemente los delincuentes no tomaron las precauciones y ellos siguen haciendo de las suyas, aprovecharon la situación de las fiscalías cerradas y que mucha gente no denunciaba a tiempo, por la lentitud”.

Los municipios donde se registran los mayores hurtos de transporte de carga son Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes, Chicoloapán, en la zona oriente.

En el norte del Valle de México, las afectaciones se observan en la Salida para Querétaro, en municipios como Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, Coacalco, Naucalpan y Tlalnepantla, zonas donde los camiones van a marcha lenta.

Circuito Exterior Mexiquense

Destacó que la vialidad más afectadas es el Circuito Exterior Mexiquense, que toca varios municipios.

En el lado Sur del Edomex, en Xonacatlán, en la autopista Toluca-Naucalpan; así como en la ruta hacía Atlacomulco e Ixtlahuaca; es donde repuntan los robos.

El presidente de ANOTAC, dijo que de manera constante sostienen reuniones con representantes de seguridad de los tres niveles de gobierno: Guardia Nacional, policía estatal y municipales, pero no existe coordinación, ni tienen homologados los criterios.

“Y es una competencia de quien es más y quien menos. Lamentablemente quien paga las consecuencias es la sociedad, necesitamos una coordinación”

“Muchos municipios están inmersos en el tema y no hacen nada, porque la misma policía municipal ha salido involucrada”.

El presidente de AMOTAC Precisó que de los 50 camiones robados todos los días en el Edomex, 35 son recuperados, pero la gran mayoría sin carga, que es lo que les interesa. Las unidades que no se recuperan, son vendidas en por partes.

Puntualizó que un camión con productos de higiene puede transportar mercancía con un valor de dos millones de pesos; mientras que uno con medicamentos puede llevar hasta 20 millones de pesos.

En tanto la presidenta del CCEM señaló que no solamente no están controlados los delitos en el Edomex, no se cuenta con una estrategia de prevención.

Puntualizó que en el mes de agosto se dieron 30 mil 26 delitos del fuero común, que representa el 19.6 por ciento registrados a nivel nacional.

Laura González indicó que la inseguridad representa un problema en términos de confianza para generar nuevas inversiones y empleos en la entidad y urgió a las autoridades para generar estrategias.

Precisó que en el Edomex ocurrieron el 60.31 por ciento de los robos a transporte público colectivo de los registrados en todo el país, durante el mes de agosto; el 46.61 por ciento de las extorsiones y 25.27 de los hurtos a negocios; de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por Leticia Ríos

