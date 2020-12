Puebla registra 32 mil 514 contagios positivos de Covid-19

Puebla comenzó la semana con 32 mil 514 casos acumulados de Covid-19 lo que representó 305 casos durante el fin de semana, sin que se superará la cifra de 150 casos en 24 horas, pues el viernes fueron 138, el sábado 102 y el domingo 65, lo que ha mantenido estable la curva de contagios.

El secretario de Salud en la entidad, José Antonio Martínez García, indicó que hasta el momento se han aplicado 52 mil 463 muestras en el Laboratorio Estatal, además de que en materia de casos activos hay 777 en 66 municipios.

Respecto a la hospitalización de los pacientes, indicó que hay 469 personas de las que 79 requieren de ventilación mecánica, 151 en los hospitales de la dependencia, con 31 en gravedad, en el IMSS hay 179 personas hospitalizadas, 23 graves; en el Issste hay 42 personas con 3 graves, en el Issstep hay 45 y 11 graves, mientras que en el Hospital Universitario hay diez con dos graves, en el Militar 15 y seis graves , además de los 27 internados con 3 de gravedad en los nosocomios privados.

Sobre las personas que han perdido la vida por el virus, suman 4 mil 123 donde en las últimas horas fueron 26 decesos, 16 el viernes, 8 el sábado y dos el domingo.

La entidad se colocó en el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a casos acumulados de Covid-19, mientras que en casos activos en el onceavo lugar, aunque si se consideran las tasas por cada cien mil habitantes la entidad se ubica por debajo de la media nacional.

[nota_relacionada id= 1250975]

Martínez García dijo que en ocupación hospitalaria la mayor parte de los nosocomios están por abajo del 40 por ciento, el de Cholula con 39 por ciento, en Huejotzingo con 36 por ciento, en Traumatología y Ortopedia 32 por ciento, el de Zacatlán 25 por ciento, el de Teziutlán con 20 por ciento, Tehuacán con 26 por ciento, el de Acatlán con 22 por ciento, el de Izúcar de Matamoros con 16 por ciento y el de Tecamachalco con 13 por ciento.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que aunque los números recientes son favorables no se debe bajar la guardia ni dejar de usar las medidas sanitarias, "son números que no nos pueden llevar a pensar que tenemos solucionado el problema de algo que no reducirá hasta que se tenga la vacuna para vencer a la enfermedad”. El gobierno de Puebla llamó a no bajar la guardia contra el Covid-19. Foto: Cuartoscuro

Insisten en medidas de prevención

Dijo que se insistirá en las medidas de prevención, sana distancia, uso de cubrebocas, higiene y de esa forma cuidar a la sociedad en su conjunta además de los círculos familiares, “no debemos bajar la guardia, la reapertura económica es gradual y el comportamiento es responsable”.

Explicó que las unidades hospitalarias se reconvertirán hasta que la entidad se ubique en el color amarillo de alerta epidemiológica, donde será la unidad de Traumatología y Ortopedia la primera, ya que se requiere para atender otro tipo de padecimientos que son comunes en los poblanos.

En tanto, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, dijo que se tienen a 16 reclusos con Covid-19, de las que 14 se encuentran en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), con dos personas hospitalizadas y un deceso más para llegar a 33.

Sobre los migrantes poblanos que perdieron la vida en Estados Unidos, se sumaron dos casos más para llegar a 479 y se repatrió a un poblano originario de Atzitzintla, además de que tres más fueron deportados y ya se encuentran en sus lugares de origen.

[nota_relacionada id= 1249897]

Por Claudia Espinoza

hmm