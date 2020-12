¿Jorge Campos a la política? El exportero podría buscar gubernatura de Guerrero

El exfutbolista Jorge Campos fue cuestionado en una entrevista sobres si buscaría una gubernatura como en su momento lo hizo su excompañero en la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco, quien es gobernador del Estado de Morelos.

Al respecto el "Brody" señaló que nunca hay que decir que no se va a hacer ciertas cosas, pero de momento no está en sus planes cercanos, aunque confesó que ha tenido algunas acercamientos.

En entrevista con Javier Alarcón para su canal de Youtube, el exseleccionado nacional, fue cuestionado sobre este tema y su posible incursión en la política de nuestro país, apuntó que ha habido personas que se le han acercado y que de decidirse por ese camino lo haría por Acapulco, Guerrero.

“He tenido acercamientos, andamos cerca, andamos lejos, no lo he pensado al 100 por ciento, no he pensado bien, si voy a hacer algo, si no lo voy a hacer, de repente me motiva, de repente no. No soy la persona que a lo mejor puede arreglar todo este mundo, pero Acapulco, Guerrero, a lo mejor lo logro con asesores"