"En este gobierno se puede decir lo que sea", dice Sánchez Cordero sobre libertad de expresión

El gobierno de la Cuarta Transformación ha estado envuelto en polémicas que han sido consideradas como agravios a la libertad de expresión, por ejemplo, de medios de comunicación que son citados por el Presidente durante la ya tradicional "Mañanera".

Bajo este panorama la secretaria Olga Sánchez Cordero aseguró que en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se puede expresar cualquier cosa.

Yo no tengo información de que algún medio de comunicación tenga una restricción (...) No he conocido una libertad de expresión con tan amplitud como en este gobierno, se puede decir lo que sea", aseveró para El Heraldo Radio.