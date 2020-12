Avanza 47% la reconstrucción

De los dos mil 340 sitios históricos, especialmente templos, afectados por los sismos de 2017, mil 101 ya fueron reconstruidos, es decir, 47 por ciento. Al hacer una evaluación de la reconstrucción de inmuebles dañados, el presidente Andrés Manuel López Obrador evaluó, durante el fin de semana, el avance en Puebla y Morelos en materia de vivienda, centros escolares y lugares históricos.

Desde el atrio de la Parroquia de San Miguel Arcángel, el mandatario escuchó los reportes ofrecidos por el director del INAH, Diego Prieto, quien aseguró que los sismos de hace tres años dejaron 440 templos con severos daños, lo que tomará mucho tiempo para su recuperación.

Mil de ellos resultaron con afectaciones moderadas y 898 con daños menores, que básicamente ya se han restaurado, pero además, en más de 700 inmuebles hubo averías en imágenes, retablos y altares.

“Los daños fueron muchos, pero también ha sido enorme el trabajo que se ha venido haciendo desde los días posteriores a los sismos, pero sobre todo con la nueva administración del Presidente”, dijo.

López Obrador aplaudió esta labor y reconoció que se trata de obras de arte que se tienen que trabajar con mucho cuidado.

“Ya se han reconstruido más de mil templos en el país, pero nos faltan otros mil para terminar. Yo aquí en Jojutla quiero hacer el compromiso de que se van a rehabilitar todos los templos afectados por los sismos”, acotó

Que acampen también

El mandatario se congratuló de que sus adversarios políticos se hayan bajado de sus automóviles para buscar acampar en el Zócalo capitalino y los invitó a que, al igual que su movimiento y el pueblo raso, vivan la experiencia de quedarse en la calle por un periodo considerable de tiempo y no sólo un rato.

Consideró que si no se manifestaran los “conservadores” se sentiría frustrado, pues sería una señal de que no hay cambios sustanciales, “si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado”, ironizó.

