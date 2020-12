AMLO revela "tranza" en compra de rancho durante gobierno de Felipe Calderón

En el gobierno de Felipe Calderón hubo “otra tranza” con la compra de un rancho en Sinaloa que encabezó su exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Ureta, cuando este ocupaba el cargo de director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, López Obrador informó que mediante la mediación de Fonatur se compró al exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, un terreno en la playa del estado, casi en los límites con Nayarit, por 100 millones de dólares. Cuestionó el valor que el gobierno pagó y también su utilidad.

“En vez de invertir ahí cerca del aeropuerto de Mazatlán para ampliar el malecón de Mazatlán, desarrollar turísticamente más Mazatlán, que es bellísimo y además que está llegando mucho turismo, ese terreno está allá refundido dónde pues no hay aeropuerto. No sé cómo comprar un terreno así.

“El caso es que heredamos este terreno y no hay quien quiera comprarlo y, si se vende, pues ya no nos van a pagar lo que costó, los alrededor de 100 millones de dólares. Entonces ¿cómo hicieron este acuerdo, esta operación? ¿Verdad que no sabían ustedes de eso, o sí sabían? ¿O salía en los periódicos? A lo mejor en el Reforma se hizo la denuncia”, dijo.

En su declaraciones, López Obrador se refirió a Gómez Mont como “un abogado famoso… que debe de tener mucho dinero porque esos abogados, bueno hay otros también , que no voy a mencionar porque eran muy influyentes, mucho muy influyentes, de los abogados más ricos del mundo por la práctica del influyentismo”.

Al mismo tiempo, anunció que el gobierno federal realizará todas las auditorías necesarias en esta propiedad y en otras, pues dijo que ha habido muchísimos abusos en todos los terrenos de playa.

“Antes de ese terreno, les informo de otro, pero es trabajo investigación periodística. Vendieron también ahí cerca del aeropuerto de Cancún -no sé 100, 200 hectáreas, me acuerdo en el gobierno de Vicente Fox- a 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta la alfombra ésta, 70 pesos, de Fonatur, precisamente”, dijo.

Por Iván E. Saldaña

