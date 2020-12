Más de 2 mil amparos ha promovido Jorge Herrera para evitar la justicia: Aispuro

El gobierno de José Rosas Aispuro Torres desde sus inicios presentó las auditorías donde se detectaron desviaciones de recursos en varios rubros del erario del estado de Durango al grado que solo se logró la detención por algunos meses del Primo del ex mandatario y una funcionaria de segundo nivel, liberando órdenes de aprehensión a ex colaboradores del sexenio pasado como la extesorera, pero desde que se presentaron las denuncias penales la abogada del ex mandatario y que fue la procuradora de justicia de ese sexenio Sonia Yadira de la Garza, se ha encargado de evitar la acción de la justicia, debido a que han interpuesto más de 2 mil amparos que han dificultado llevar ante los tribunales al ex mandatario y su equipo así lo dijo en entrevista con este reportero José Rosas Aispuro Torres.

Hacer valer la ley contra quienes abusaron del poder

Destaco que no concluirá su gestión hasta hacer valer la ley contra quienes abusaron del poder, pero los procedimientos de defensa han sido continuos y la conformación de las carpetas están vigentes contra el ex gobernador Jorge Herrera Caldera y por lo menos 15 exfuncionarios ya que no se subsanaron los faltantes en la entrega recepción y hasta la misma Auditoria Superior de la Federación tiene procesos en contra de ellos por 4 mil millones de pesos, pero es más por todos los otros fondos que maneja en estado.

Dijo que no se ha dado carpetazo y que continúan los juicios, porque tarde o temprano la ley y el estado de derecho estará sometiendo a quienes violentaron las leyes, por eso asegura que el tiene las manos limpias por lo que al término de su mandato se podrá abrir todos los expedientes y procedimientos que se han realizado y se ha cumplido con la transparencia como con la legalidad como lo marcó en sus ejes rectores, por eso asegura le puede hablar de frente al presidente de la República y exigir un mejor trato para Durango.

