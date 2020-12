Gimnasios abren este lunes en la Ciudad de México

Este lunes, en la Ciudad de México, reinician actividades los gimnasios aunque con las restricciones y medidas de seguridad correspondientes para evitar contagios en la decimotercera semana consecutiva en que se mantiene el naranja del semáforo epidemiológico.

Las medidas que se aplicarán en la reapertura de gimnasios son entre otras que, en espacios cerrados únicamente habrá actividades individuales con peso ya sea libre o integrado.

Importante es el uso obligatorio de cubrebocas para entrar al establecimiento y todo el tiempo que no interfiera con la actividad física.

[nota_relacionada id=1250197]

Los espacios tendrán que usar ventilación natural; de no ser posible, el sistema de ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40 por ciento hacia el exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida.

El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse constantemente.

Para continuar con la actividad física, no se permite llevar a cabo clases en salones cerrados ni la operación de saunas o baños de vapor, mientras que el mobiliario y equipamiento debe acomodarse garantizando mínimo 2 metros de distancia entre usuarios.

En caso de que no se pueda reacomodar, deberá señalarse las máquinas y equipo que permanecerán inhabilitados.

Es necesario usar un sistema de citas para poder ingresar al gimnasio. No compartir botellas de agua, toallas ni otros objetos. No se permite la operación de bebederos y máximo se tendrá un aforo del 30 por ciento mientras que el tiempo de permanencia no será mayor a una hora. [nota_relacionada id=1250197]

Por: Jorge Almaquio

DRV