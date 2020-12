"Antes protestaba el pueblo raso, ahora los conservadores", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló de que sus adversarios se hayan bajado de sus automóviles para buscar acampar en el Zócalo capitalino y los invitó a que, al igual que su movimiento y el pueblo raso, vivan la experiencia de quedarse en la calle por un periodo considerable y no sólo un tiempo efímero.

Únicamente pidió que también se queden en las casas de campañas los dirigentes y que no se vayan por las noches a dormir a hoteles.

Al hacer una evaluación de la reconstrucción en Morelos, a tres años de los sismos de 2017, el mandatario consideró que si no protestaran los "conservadores" se sentiría frustrado, pues sería una señal de que no hay cambios sustanciales.

El presidente López Obrador señaló que la protesta de los "conservadores" es una indicación de que su gobierno va por el buen camino. Foto: Cuartoscuro

"Un signo de que vamos avanzando es que ahora protestan los que antes están acostumbrados a vivir al amparo de poder público: están protestando los conservadores; antes protesta el pueblo raso, protestabamos nosotros cuando estábamos en la oposición porque queríamos justicia y democracia, y ahora están protestando los que se beneficiaron mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y corrupción". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Asegura que las cosas están cambiando

"Por eso estoy contento, porque imaginense si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado. Diría 'no estamos haciendo nada, no haya ningún cambio', pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba son esas protestas", dijo.

Recordó que él se quedó más de un mes acampando en 2006, por lo que ahora los llamó a que su protesta en la calle no sea efímera y les garantizó todos sus derechos.

Por Francisco Nieto

