Hoy No Circula en Hidalgo | sábado 19 de septiembre, Fase 3 Covid-19

Como parte de las medidas implementadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el programa Hoy no circula impedirá el tránsito de algunos vehículos para el tercer sábado del mes de septiembre. Esto se hace con el fin de mejorar las condiciones climáticas en el centro del país.

De esta forma, los vehículos que se encuentren en las zonas de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro deberán cumplor con los lineamientos que implica esta dinámica.

En cuanto al estado de Hidalgo, las autoridades piden que todos los vehículos, ya sean foráneos o locales cumplan con las disposiciones del programa o serán sometidos a una sanción que también se aplica a los dueños de los vehículos en los que viajen más de dos personas.

¿Qué autos no circularán el sábado?

De acuerdo con los lineamientos de la CAMe, el tercer sábado del mes no se permitirá que los automóviles con hologramas con terminación en 1 y 2, así como los que cuenten con una placa que termine en número non circulen por la capital.

Los vehículos que sí podrán transitar en todo el estado son aquellos que sean híbridos o eléctricos. También tendrán esta facilidad los que tengan holograma cero o doble cero.

Los automóviles que no deben cumplir con estas disposiciones son los siguientes:

Motocicletas

Servicios de emergencia, Seguridad Pública, Bomberos y rescate

Unidades de transporte foráneo público y foráneo de pasajeros

Particulares usados para transportar a personal del sector salud, debe mostrar identificación

Abasto, atención y proveeduría de actividades esenciales con documento expedido de empleador

Personas con discapacidad

Particulares en circunstancias de urgencia médica

Particulares en los que se traslade personal de actividades esenciales, deben portar identificación oficial

Dependencias de las administraciones, municipal, estatal o federal que lleven a cabo revisiones

Transporte a personal de la Procuraduría

Transporte de programas sociales

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

GDM

¿Te gustó este contenido?