AMLO: Sí va juicio

La solicitud para pedir una consulta ciudadana para preguntarle a los mexicanos si debe enjuiciarse a los últimos cinco ex mandatarios del país será una realidad, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, adelantó que ya tiene un borrador que sería revisado y enviado al Senado en el escenario de que los grupos de ciudadanos que recolectan firmas no lleguen –este 15 de septiembre– al millón 600 mil rúbricas que solicita la Constitución.

En la mañanera, recordó que este martes se vence el plazo para que se presenten las solicitudes de la consulta popular y hasta ayer se llevaban más de 800 mil firmas recolectadas, por lo que esperará hasta la recta final para ver si se logran, o él mismo hacerlo, como parte de las potestades que tiene como Presidente de la República.

“Quiero felicitarlos, reconocerles que son buenos ciudadanos, porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa, no quedarnos sólo en la democracia representativa, avanzar.

“No es que ya elegimos a nuestros representantes y que ellos decidan, no. Cuando se trate de temas de interés general, que podamos participar todos los ciudadanos en las decisiones, como en este caso, si se enjuicia o no a los ex presidentes de la República”, sostuvo.