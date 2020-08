México comprará medicamentos en el extranjero sin regulación de Cofepris

Ante la noticia de que subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell controlará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otras 13 dependencias, José Carlos Ferreyra, presidente del Instituto Farmacéutico de México (INEFAM) dijo que esto provocará que el gobierno de México adquiera medicamentos en el extranjero sin la debida regulación de la agencia sanitaria.

En entrevista en Bitácora de Negocios, explicó que la Cofepris no sólo regula los medicamentos, sino también los alimentos y bebidas, cosméticos, servicios de salud, plaguicidas, perfumería, entre muchos otros, esto con el objetivo de garantizar la calidad de los productos.

Detalló que hasta hace 18 meses la dependencia se ubicaba en el cuarto lugar como uno de las mejores agencias reguladoras a nivel mundial. Destacó que, hasta la Administración de Medicamentos y Alimentos ​​de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), confiaba en las evaluaciones de la Cofepris.

José Carlos Ferreyra señaló que con la firma del convenio entre México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la compra consolidada de medicamentos en el extranjero, la cual tiene una inversión de seis mil 800 millones de dólares, se corre el riesgo de que se adquieran fármacos "basura".

Parece un mensaje de 'me voy a traer medicamento basurita en el extranjero y no quiero que nadie me esté regulando'.