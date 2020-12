México ofrece disculpa pública por tres desapariciones forzadas; una familia la rechaza

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Alejandro Encinas ofreció a nombre del Gobierno de México una disculpa pública a tres familias de Veracruz, Oaxaca y Coahuila por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas.

En el acto de reconocimiento de responsabilidad, el funcionario federal aseguró que la disculpa pública es el primer paso para garantizar una reparación integral que lleve a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición.

Carlos Moreno Zamora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, rechazó la disculpa pública ofrecida por el gobierno de mexicano y exigió la presentación con vida de su hijo.

“Ayer se cumplieron 9 años 8 meses de la desaparición de Israel, y desde entonces la actuación de las autoridades tanto local como federal ha sido nula. Señor secretario, trataré de ser diplomático porque no lo soy, pero pasemos del discurso a las acciones, si bien los hechos no se dieron en este gobierno, ahora usted Alejandro Encinas representa el Estado mexicano, y no es nada personal, pero mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar una disculpa porque no nos regresa a Israel y porque tenemos dignidad, por él no podemos aceptarla, para que realmente mi familia y yo aceptemos las excusas ofrecidas, se requiere de voluntad política, pero real y efectiva para cumplir con el dictamen de la ONU”, explicó.