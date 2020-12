Ciudad de México: ¿En manos de la criminalidad?

En julio de 2017 en la Ciudad de México, el país fue testigo de los que se conoce hoy como "narcobloqueos", en el que hubo un incendio de vehículos, tras un enfrentamiento de narcotraficantes con la Marina, en un intento por detener al líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna alias "El Ojos" y siete presuntos sicarios quienes terminaron abatidos.

Después, la madrugada del 18 de junio del 2018, fueron esparcidos partes de cuerpos humanos cercenados en la avenida Insurgentes, y en julio de 2020, sobrevivió Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital a un atentado perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, los capitalinos se cimbraron al enterarse del descuartizamiento de unos adolescentes, hechos que fueron causados por cárteles del narcotráfico, y el fin de semana se estremeció la CDMX, con la noticia de una pareja que fue arrojada en la alcaldía Gustavo A. Madero para enseguida ser calcinada.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González Castro, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron con expertos en materia de seguridad para desmenuzar la información sobre lo que sucede en la capital del país, ante los ataques de varios grupos delictivos.

¿Criminalidad en la CDMX?

Carlos Alberto Cruz Santiago, presidente fundador de Cauce Ciudadano señaló que en los últimos años, en la delegación Gustavo A. Madero, en el oriente de la Ciudad, en el norte de la Ciudad y su área conurbada, tiene que ver con que desde el año 2000 en la capital, ha habido una negación de la presencia del crimen organizado.

Explicó que se ha visto la operación del Cártel Pacífico Sur, también células de Los Zetas, de la Familia Michoacana, de Cártel del Golfo, es decir, todos los cárteles en algún momento de su fuerza y de su fortaleza han estado operando también en la Ciudad de México.

Sin embargo, señaló que no solamente han operado en términos de la operación criminal, la actividad criminal, sino también en el manejo de activos y de lavado de dinero en la capital, en el que finalmente en el actual mandato de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum decide que hay que confrontar al crimen organizado, y esto parece que la valentía con la que se está enfrentando es importante porque hace una gran diferencia de lo que han hecho los otros gobernantes de la Ciudad.

Por su parte, Francisco Rivas de Observatorio Ciudadano, dijo que cuando se observa el mapa de incidencia delictiva, en términos de incidencia delictiva, lo que evolucionó en la Ciudad de México fue un crecimiento de los delitos.

Recordó además, que en en los años 90 la Ciudad era uno de los focos infecciosos del país, y señaló que a partir de esos años, se tuvo un descenso marcado desde el sexenio donde gobernaba Cárdenas, luego, con Andrés Manuel López Obrador en el sexenio de Marcelo Ebrard se tuvo un repunte que luego retorna a un comportamiento a la baja que se mantiene durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, y que al final tuvo un repunte.

"Dejaron de reportar algunas formas de robo, de delitos con violencia", dijo el experto.

"Nos sentamos a hablar con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera", señaló Rivas, y afirmó que hubo un cambio, de nuevo regresaron a registrar los delitos y se observó que, en los últimos dos años de la administración de Mancera hubo un comportamiento marcado al alza de prácticamente todos los delitos.

Al respecto. señaló que así lo recibe la doctora Sheinbaum y parte de su primer año de gobierno resulta con índices muy elevados en varios delitos. Ante esto, indicó a partir del cambio de titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública se ven algunas cosas positivas.

"La verdad es que Omar García Harfuch llega a una Secretaría que mantenía un sistema de vigilancia por cuadrantes diseñado desde la época de Mondragón y Kalb",

Esto porque no había habido una evolución pese a que se sabe que el crimen se mueve, cambia, y se tiene que estar monitoreando constantemente, por lo que se operaba bajo un esquema de dos sexenios anteriores, y en ello, los resultados no podían ser positivos.

Precisó en que hay un rediseño; un interés de combatir la delincuencia organizada y esto siempre tiene consecuencias, por otra parte, indicó que en la Ciudad de México hay una disminución de delitos relacionados con la ausencia de personas en las calles, es decir, la pandemia jugó en favor de delitos, sin embargo, hay algunos que ya venían a la baja,.

"El homicidio doloso siguió creciendo, en la Ciudad de México sí tuvo una disminución", afirmó.

Al respecto, Rivas señaló que en la capital creció de manera sustancial el delito de género y los delitos en contra de la familia, tema que está pendiente ya que se cancelaron las instancias que ayudan a atender los temas de violencia familiar y de género.

"La Ciudad de México es primer lugar en robo a transeúnte en este 2020", dijo el experto, y agregó que también la capital es el primer lugar en robo a transporte público; segundo lugar en robo con violencia; tercer lugar en robo a negocio y en trata de personas.

Sin embargo, cuando se habla de homicidio, en la Ciudad de México ocupa en los últimos 6-7 años se ha mantenido constante en términos de ranking nacional.

A este mismo cuestionamiento, Fabián Gómez, experto en temas de seguridad, destacó que cuando se habla de homicidios, no solamente se debe de hablar de manera cuantitativa, sino de forma cualitativa.

"Los grupos delictivos organizados matan diferente, diferente a la delincuencia común, y eso es lo que hoy debe preocupar a la Ciudad de México", explicó

Al respecto señaló que se han visto calcinados, ejecutados, a familias ejecutadas, narcobloqueos, viendo ya un contexto completamente distinto al que se venía viviendo hace posiblemente 20 años en la capital, lo que preocupa sobre el cómo se cometen.

Enfatizó en la forma que delincuente urbano, tradicional cometía un delito como que te picara con un cuchillo a que ya un grupo delictivo organizado te queme y te deje en vía pública afuera de una organización para dar un claro mensaje de “estamos aquí”.

Por esto, señaló que los grupos delictivos organizados en la Ciudad de México ya no sólo matan por el simple hecho de ejecutar a contrarios o ejecutar a competencia, sino matan para dar mensajes claros de presencia y fortalecimiento.

Destacó que muchas organizaciones de alto poder que rigen a muchas otras en otros estados se encuentran en la capital por lo que se tiene que poner una alerta al máximo, por las dependencias y fuerzas con las que cuenta dentro de la Ciudad de México donde se encuentran los cuarteles generales del alto mando tanto de Sedena como de Semar, entre otros.

Asiento de capos

El presidente fundador de Cauce Ciudadano destacó que no hay forma de que un grupo criminal o delincuencia organizada se establezca si no tiene vínculos financieros, empresariales y políticos.

Además, aseveró que esa es la única forma en la que puedan entrar, además, explicó que en la negación de lo que sucede en la Ciudad de México o de lo que sucedía en la Ciudad de México lo que provocaron fue que no se actuara en contra de los grupos políticos y que ahora hay que voltear a ver qué está sucediendo con los alcaldes de la Ciudad, los vínculos que tienen con los grupos, cómo es que se articulan los pequeños grupos con los grandes cárteles en donde generan células y presencia criminal.

"Mientras no se desmantele la relación política y no se desmantele la parte financiera, difícilmente vamos a ver que bajen los delitos de alto impacto", afirmó el miembro del Observatorio Ciudadano

Al respecto, Cruz Santiago puntualizó que con todos los datos que se proporcionan en el Observatorio, se puede ver como algunas cosas van bajando, sin embargo, lo que no está bajando es la actividad del crimen organizado, misma que está empeorando.

Lo que se observó el pasado domingo, explicó el miembro del Observatorio Ciudadano, fue; primero, un acto de intimidación a la comunidad, acto terrorista contra la comunidad; segundo, el homicidio de dos personas, y tercero, qué grupo criminal es el que actuó y a partir de eso, indagar qué vínculos políticos pueden tener con senadores, con diputados locales o diputados federales, con jefes de las estructuras policíacas, con jefes o jueces y con los alcaldes.

Por su parte el miembro de observatorio ciudadano, Francisco Rivas no concuerda con lo que se mencionó con lo de Guadalajara, porque no puede asegurar que que la Ciudad de México sea el centro de operación de distribución de los cárteles de la droga o de ejecución de las decisiones de los otros negocios criminales que incluyen desde la trata de personas, la piratería, el contrabando, la extorsión presencial, el secuestro, entre otros, dependiendo del grupo delictivo

Sin embargo, reconoció que la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México por diversos motivos; primero, porque está el poder político y la delincuencia organizada, misma que no puede operarse si no había una relación con el poder político, esto porque un grupo delictivo necesita un sistema de protección que se lo brinda el estado, por ello, existen algunos grupos que se combaten y otros extrañamente no se tocan ni con el pétalo de una rosa o que cuando los tocan, entonces, la Ciudad de México siempre ha tenido presencia de la delincuencia organizada por el poder político porque es el sistema financiero donde más fácil ejecuta el lavado de los activos y donde incluso las actividades no delictivas se han vuelto un insumo importante para los delincuentes.

Escucha la entrevista completa aquí: