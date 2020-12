Chiapas con cifras dudosas por COVID-19 deben ser investigadas, especialista

Chiapas “tiene un importante grado de subregistro de casos que deja muchas dudas y que no pueden ser creíbles”, aseguró el actuario e investigador de la UNAM, Arturo Ederly ,al hacer un análisis de las cifras y estadísticas de la entidad respecto a la pandemia de Covid19.

Entrevistado en el noticiero Heraldo Noticias Tuxtla, con Susana Solís, el matemático dijo que la entidad, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud, presenta un 50 por ciento de positividad, mientras que el promedio nacional es de un 44 por ciento.

Indicó que el bajo número de pruebas que se aplica, que es del orden de 50 a 100 diarias, y al número de población superior a los cinco millones de habitantes, se deberían estar realizando al menos 750, según recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Al referirse a la letalidad acumulada, la entidad también presenta un 15 por ciento, mientras la media nacional es del 10 por ciento, lo cual se relaciona con el bajo número de pruebas y que “todo apunta a que hay un importante grado de subregistro de casos”.

Mencionó además que los números en el estado destacan que hay más casos sospechosos que confirmados, lo cual no es acorde con los datos que hay a nivel federal.

"En el caso de Chiapas está invertido". Noticias Relacionadas Semáforo Covid-19: Baja California y Zacatecas en ROJO; Campeche, Chiapas y Veracruz en VERDE "Efectivamente hay indicios de que posiblemente en Chiapas hay un elevado nivel de este tipo de casos"

Ederly además comentó que no hay ninguna forma de comprobar que las cifras que está brindando el gobierno local sean ciertas, ya que a en toda la República Mexicana casi todas las entidades no transparentan sus datos, por lo que no hay forma de cotejarlos.