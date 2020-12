Reforzar medidas sanitarias regionales, petición de Enrique Alfaro a alcaldes de Jalisco

Combate regional contra el coronavirus dará Jalisco durante esta época decembrina. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez estimuló a los alcaldes a reforzar las medidas de contención en las zonas con mayor presencia del virus.

Actualmente hay tres regiones sanitarias de Jalisco en alerta máxima por COVID-19 tanto por aumento en los contagios, como en ocupación hospitalaria.

“Tenemos tres regiones sanitarias que están concentrando el crecimiento de contagio, es decir, más allá de lo que se está haciendo en Área Metropolitana de Guadalajara con medidas como el Botón de Emergencia que dio buenos resultados, entonces, en el mapa se puede ver por qué no podemos aplicar criterios parejos, porque hay zona como la Región Costa Sur que tiene 0 por ciento de ocupación hospitalaria, la región Costa Norte, a pesar de que está Puerto Vallarta, tiene apenas 12.7”.

La intervención en estos municipios es urgente e inmediata para evitar que los contagios se salgan de control. Por ejemplo, en la Región Norte con el 58.3 por ciento de las camas disponibles, la Región Altos Sur con el 44.3 por ciento y la Región Altos Norte con el 47.4 por ciento.

“Necesito que se den cuenta, presidentas y presidentes, que el problema que se está generando en materia sanitaria, que son hoy las que están en alerta máxima por la emergencia sanitaria, requieren de sus autoridades municipales un compromiso muy serio para apretar y para corregir el rumbo que están tomando las cosas en sus municipios. Conozco lo difícil que es poder tomar medidas restrictivas después de todo lo que ha pasado, la gente está cansada, hay mucha desesperación y la necesidad de seguir levantando la economía es enorme, pero no podemos permitir que se nos descomponga el tema de salud pública por un descuido”.

En toda la entidad el uso de cubrebocas es obligatorio, así como la distancia de cortesía, también se supervisarán los comercios en esta época de festejos decembrinos. Pero algunas personas no están tomando en serio la pandemia, lamentó:

“Me parece que no nos lo tomamos en serio, me parece que se tomó como llamado a misa, estás 3 regiones, necesitan aplicar los protocolos que están establecidos por decreto, como medida sanitaria que tenemos la responsabilidad legal de cumplir, el no cumplir obligaciones sanitarias es una violación a la Ley”.