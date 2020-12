Llegada de la vacuna contra el Covid-19 en México ¿luz al final del túnel?

En el marco donde al fín México comenzará a ver la luz al final del túnel en su lucha contra la pandemia por Covid-19, luego de que las primeras dosis de vacunas de Pfizer toquen suelo mexicano, en el que se se espera que el gobierno mexicano distribuya las primeras 250 mil dosis de esta vacuna que recibió su aprobación en Reino Unido, por lo que se espera que suceda lo mismo en Estados Unidos, mientras que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está con el expediente en Estudio.

Además, estas primeras dosis de Pfizer son parte de un acuerdo de precompra de 17.2 millones de dosis que México ha firmado con la farmacéutica, al igual que existen otros convenios; uno con la farmacéutica, AstraZeneca para 38.7 millones de personas y con la china, CanSino Biologics, para 35 millones de personas, en donde cuestiona si esto será suficiente para salir del problema.

Por ello, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, junto con Isaías Robles, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento" con científicos expertos en salud y manejo de pandemias donde resuelven las dudas de esta cuestión en el que incluso, ya se presentó un Plan de Vacunación para combatir al Covid-19 en cinco etapas.

¿Hay Infraestructura para combatir al Covid-19?

Esther Orozco, coordinadora del grupo técnico-científico que representa al país ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) considera que al comprarse la vacuna, se previene la necesidad de tener una cadena de frío a esa temperatura tan baja.

"No creo que el gobierno va a dar el paso sin haber antes puesto las condiciones para la vacuna" Noticias Relacionadas ¡Cuidado! Surgen teorías conspirativas sobre vacunas Covid-19; estas ya fueron desmentidas

Sin embargo, señaló que no sólo es la vacuna de Pfizer, sino que existen varias vacunas.

Además, explicó las etapas que se tenían principalmente; la primera, lograr una vacuna, reto científico y tecnológico enorme, en el que no se sabía si la vacuna iba a funcionar justo como la que ha funcionado, por ejemplo, la del VIH, y terminó por crearse. Otro reto, señaló, es la distribución y la aplicación de la vacuna, en el que va caminando por el camino correcto.



Por su parte el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero, señaló que la noticia de la llegada de la vacuna es importante en estos momentos de la pandemia, no solamente en México sino para grandes países ubicados en el hemisferio norte.

Respecto al tema de la ultracongelación, señaló que es un reto agregado que se deberá solucionar entre los diferentes sectores de la población mexicana y que prácticamente son tres, señaló;

"Uno es el gobierno, pero también existen apoyos por parte de la iniciativa privada, y existen también apoyos por parte de la sociedad civil organizada", dijo el experto.

Además, agregó que uno de los sectores fundamentales para la distribución que colaborará junto con el gobierno de México para fortalecer las redes de ultracongelación, será el sector de la academia, en donde una gran parte de los ultracongeladores se utilizan sobre todo para el desarrollo científico en México.

El tambien vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Covid-19 de la UNAM recordó que esto no dependerá de una sola vacuna, como la de Pfizer y BioNTech, sino que dependerá de una cartera de vacunas que se darán oportunidad de estar disponibles en los diferentes trimestres de 2021, y que complementarán esta estrategia ya anunciada.

"Algunas serán como la de Pfizer, retos muy importantes para la ultracongelación, misma que pretende que abarque el 13 por ciento de la población mexicana", dijo el especialista.

Por ello, Díaz Ramírez afirmó que habrá que tener en el horizonte inmediato, también, el resto de las vacunas que conformarán la cartera para México, en el caso de la vacunación.

Plan de vacunación

Esther Orozco, consultora científica del canciller, Marcelo Ebrard, afirmó que este calendario que plantearon en la "mañanera" del presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy eficiente, esperando que se cumpla este Plan de Vacunación para combatir al Covid-19.

Por otra parte, el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Covid-19 de la UNAM , Jorge Baruch Díaz, explicó que el objetivo es alcanzar una cobertura de vacunación así como lo ha establecido el plan, del 75 por ciento.

Sin embargo, "tomando en cuenta la cantidad de millones de habitantes que hay en el país", señaló, es un buen reto que propone la agenda de la Secretaría de Salud de abarcar el ese porcentaje hasta el primer trimestre de 2022.

"Mientras más vacunas se vayan sumando a esta estrategia, más fácil será implementarlas", destacó el experto.

Además, afirmó que existen que dos fortalezas de cualquier sistema de vacunación en el mundo y que México puede hacer uso de ellas; el primero, que se tiene un Sistema Nacional de Vacunación, que cuenta con una red de frío que puede garantizar la temperatura de 2 a 8 grados; otra fortaleza, es que el país cuenta con un primer nivel de atención, que es básicamente en el que se va a concentrar la estrategia de vacunación masiva y con amplia capacitación en este manejo de red para las diferentes semanas nacionales de vacunación.

Destacó la estrategia de comunicación, el fortalecer la aceptación de esta vacuna por parte de la población para alcanzar este tipo de coberturas de manera rápida y eficiente.

"Si la población está dispuesta a vacunarse con respecto a un esquema de edades, también esa es otra fortaleza", indicó.

¿Doble dosis de vacuna?

Esther Orozco, afirmó que hay vacunas que requerirán dos dosis, ya que se han publicado la necesidad de un refuerzo, y afirmó que en el caso de Pfizer es uno, pero también hay vacunas que con una sola dosis, como lo es la vacuna de CanSino, la vacuna china, es de una sola dosis.

Por ello, la Coordinadora del grupo técnico-científico que representa al país ante la CEPI señaló que las vacunas que están disponibles siguieron diferentes estrategias y utilizaron diferentes plataformas para hacer el antígeno vacunal y tienen diferentes protocolos para medir la respuesta inmune.

Además, aseguró que desconoce la durabilidad de la vacuna, en el que se han hecho hipótesis con base en muy pocos casos, es decir, a alguien que no hizo anticuerpos, otra persona que le dio y se volvió a contagiar, pero no hay todavía estudios porque el tiempo que se tiene para conocer al virus es muy corto y el tiempo que se tiene para probar las vacunas es todavía más corto.

"Lo que sí sabemos es que es una necesidad absoluta vacunarse, no solamente por nosotros sino por nuestros hijos, por la gente que nos rodea y por la sociedad en general", dijo Orozco.

Farmacovigilancia de la aplicación de la vacuna

Díaz Ramírez señaló que en el caso de las vacunas de RNA, como la de Pfizer que se está autorizando de primera instancia en algunos países como el Reino Unido y Estados Unidos, misma que se espera la autorización en México y cumpla con todos los requisitos.

"En el tres por ciento de las personas que son vacunadas, o sea tres de cada 100, pueden llegar a generar o causar efectos de severidad 3", destacó el Jefe de la Clínica del Viajero

Es decir, que pueden llegar a ser incapacitantes por uno o dos días, o sea que no se pueda hacer actividades cotidianas.

Dolor de cabeza, fatiga o malestar general, son algunos efectos que pueden incapacitar temporalmente al individuo, dijo el experto, y señaló que esto ha elevado la preocupación en la comunidad científica, sobre todo de las personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra Pfizer tengan disponibilidad para regresar a aplicarse la segunda dosis y completar el esquema.

Por otra parte, indicó el experto, que se espera por parte del gobierno de México, que presente un programa de farmacovigilancia; el seguimiento de los efectos adversos o indeseables tanto leves como graves o moderados, de manera virtual, como se ha implementado ya en esta pandemia.

Además, espera que las personas puedan reportar aquellos efectos indeseables que vayan presentando durante su vacunación vía telefónica, a través de un portal, que es un proyecto que todavía no cuenta el gobierno de México a nivel nacional.

Vacuna de México ¿posibilidad?

Esther Orozco, detalló que a invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se buscó en el país a los grupos de científicos que estuvieran trabajando en el COVID-19 durante mayo, en el que se pensó que no iban a haber porque los laboratorios estaban cerrados y la gente no conocía la virus todavía, no había trabajo científico, pero se encontró en primera instancia cuatro grupos, uno en la UNAM, en el Instituto de Biotecnología, con Laura Palomares y Tonatiuh Ramírez, ambos doctores; otro, en una empresa privada que también está haciendo una vacuna que se llama Bimex; otro en la Universidad Autónoma de Querétaro; y uno más en la Universidad Autónoma de Baja California.

Escucha la entrevista completa aquí:

<iframe src="https://widget.spreaker.com/player?episode_id=42389329&theme=light&playlist=false&playlist-continuous=false&autoplay=false&live-autoplay=false&chapters-image=true&episode_image_position=right&hide-logo=false&hide-likes=false&hide-comments=false&hide-sharing=false&hide-download=true&color=003987" width="100%" height="200px" frameborder="0"></iframe>