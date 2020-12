Semáforo Naranja CDMX: Nuevas restricciones a partir de HOY lunes 7 de diciembre

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) pusieron en marcha nuevas restricciones en la capital del país debido al aumento de contagios de Covid-19 y para evitar la transición al semáforo rojo que implicaría el cierre de actividades económicas.

Desde este lunes y hasta el 13 de diciembre se intensificarán algunas medidas y se pide a la población confinamiento voluntario, así como salir a la calle sólo en caso de extrema urgencia.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió a los capitalinos no salir a realizar compras navideñas ni realizar festejos decembrinos para evitar contagios de coronavirus y la saturación de hospitales.

Además desde este lunes se reforzará el programa Código QR para monitoreo de flujo de personas en transporte público, centros comerciales, restaurantes y zonas de alta afluencia como en Centro Histórico; con esta herramienta se pueden determinar posibles contagios tanto en establecimientos comerciales como empresas.

Al respecto indicó que es importante evitar las tres C, que son: espacios cerrados y poco ventilados, lugares concurridos y contacto sin sana distancia; esto para romper la cadena de contagios y no regresar al semáforo rojo en la Ciudad de México.

Es importante evitar las 3 C:



Espacios Cerrados y poco ventilados,

Lugares Concurridos y

Contacto sin Sana Distancia.



Es una responsabilidad de tod@s romper la cadena de contagios. pic.twitter.com/eufY9vEOEC — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 4, 2020

Autoridades aplican nuevas medidas de restricción

Piden confinamiento voluntario. Foto: Especial

Desde este lunes entran en vigor nueve medidas que tienen como finalidad evitar los contagios de Covid-19 en la CDMX, así como brindar mayor atención en las zonas consideras como prioritarias o de riesgo.

Es importante señalar que las pruebas rápidas realizadas en espacios públicos han dado resultados que muestran que hay un gran número de casos asintomáticos, por lo que se insiste en quedarse en casa y no realizar reuniones o fiestas.

La primera medida es evitar salir, quedarse en casa y guardar confinamiento de manera voluntaria, así como no realizar posadas o reuniones decembrinas y evitar las tiendas departamentales, centros comerciales y visitar al Centro Histórico.

Respetar las medidas de sana distancia, usar cubrebocas y practicar el lavado constante de manos, así como salir sólo no necesario a espacios públicos.

Reducir al mínimo la operación en oficinas del gobierno de la Ciudad de México, por lo que habrá cierre de oficinas al público y los trámites se realizarán de manera digital.

Fortalecer el home office en empresas privadas.

El decálogo contra Covid-19

El presidente López Obrador hizo un llamado a ser responsables y evitar el riesgo de contagios por Covid-19. Por ello, entregó un decálogo en el que explica las medidas para reducir el riesgo.

1.- Si no hay nada importante que hacer, no salgan a la calle

2.- Si salimos a la calle, guardar la sana distancia

3.- Comunicarnos por teléfono o por llamadas, con nuestras familias y amigos.

4.- Evitar visitas de cualquier persona

5.- No hagamos fiestas ni reuniones

6.- Si presentan síntomas, hablar de inmediato al 55 56581111 en la Ciudad de México o al 911 en el resto del país

7.- Si tienes síntomas, procura hacerte la prueba. Hay kioskos y stands para ello

8.- Acude a la clínica o centro de salud más cercano para atenderte

9.- Dejemos los regalos de navidad para otro momento

10.- El gobierno ampliará el número de camas, equipos y enfermeras en hospitales

Horario de actividades económicas

Habrá filtros sanitarios en zonas de gran afluencia. Foto: Especial

Los horarios de todas las actividades económicas no esenciales permanecen como se establecieron desde el 23 de noviembre, por lo que comercios deben cerrar a las 19:00 horas, mientras que el servicio de restaurantes es hasta las 22:00 horas y después de las 19:00 queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

Las actividades económicas no esenciales incluyen gimnasios y clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, librerías, museos, acuarios, casinos, centros comerciales y tiendas departamentales, negocios de barrio y con menos de cinco empleados, estéticas, peluquerías y salones de belleza, así como parques de diversiones.