Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 07 de diciembre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa 2, te compartimos los temas y actividades de este lunes 07 de diciembre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

Primero de secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre nexos, los cuales nos ayudan a construir una historia o narración de manera temporal, por lo que nuestro propósito será “Utilizar nexos temporales en la escritura de cuentos”. Y el aprendizaje esperado que trabajarás es “Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia”.

¿Qué hacemos?

¿Qué entiendes por la palabra nexo?, ¿qué sabes de los nexos?

Un nexo implica una unión entre ideas o palabras. Si buscas en el diccionario encontrarás que se define al nexo como relación, unión, vínculo o lazo, que existen diferentes tipos para diferentes propósitos.

Para entender mejor lo que son los nexos, observa el siguiente video del minuto: 0:58 a 1:20, en donde encontrarás otra definición de nexo enfocada a la gramática.

Nexos y conectores para enlazar ideas Escribir cartas formales

Los nexos ayudan a conectar las ideas; sin ellos las ideas no serían claras y coherentes. Pero si utilizamos nexos que no son los adecuados o que no están en el lugar correcto, porque el contexto no lo amerita, entonces el mensaje, por consiguiente, no será claro.

Para que vaya quedando más claro, te pedimos que anotes y respondas las siguientes preguntas.

¿Se utilizarán de diferente manera los nexos en un texto expositivo que en uno narrativo?

¿Sólo existirá un tipo de nexos?

¿Cuál es la función de los nexos?



Analiza el siguiente texto:

“Viajé a Oaxaca en la festividad de la Guelaguetza encontré que existen diferentes manifestaciones culturales, un grupo representa la cultura prehispánica, otros se refieren a la época de la Colonia”.

Cuesta trabajo seguir el hilo del texto, las ideas no están bien conectadas. Ahora nota la diferencia cuando se han integrado los nexos “aunque” y “pues”.

“Aunque viajé a Oaxaca en la festividad de la Guelaguetza, me di cuenta de que existen diferentes manifestaciones culturales, pues un grupo representa la cultura prehispánica, otros de la época de la Colonia”.

Los nexos que se agregaron no son los adecuados, ya que escrito de esa manera se puede notar que hay una oposición en la idea de que fue a la Guelaguetza y que no quería darse cuenta de lo que vio. Además, dice que para que haya manifestaciones culturales diversas, debe darse cuenta de ellas. Y en realidad no es el mensaje que se quiere dar. Si te fijas, lo que sucede es que se necesitan utilizar nexos temporales, pues se están narrando una serie de sucesos que transcurren en diferentes momentos, y los nexos sirven para evidenciar qué fue antes y qué fue después.

Para que se manifieste el mensaje los nexos más adecuados son: “cuando” y “mientras”. Ahora léelo con estos cambios.

“Cuando viajé a Oaxaca, en la festividad de la Guelaguetza, me di cuenta de que existen diferentes manifestaciones culturales: mientras un grupo representa la cultura prehispánica, otros representan la época de la Colonia”.

Con este ejemplo te diste cuenta que los nexos, efectivamente, nos ayudan a unir las ideas, sobre todo, que no se trata de utilizar cualquier nexo así, sin fijarnos, porque si usamos un nexo que no es el adecuado, no se entenderá el mensaje que realmente queremos transmitir.

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a leer e interpretar datos contenidos en gráficas circulares. A través de distintos ejemplos, podrás identificar los elementos principales de estas representaciones gráficas.

En cuatro sesiones podrás determinar las formas para recolectar y registrar datos, así como organizarlos para su representación en gráficas circulares. Además, analizarás los datos obtenidos mediante los experimentos realizados en distintos medios y su organización para elaborar gráficas circulares utilizando ángulos y porcentajes.

¿Qué hacemos?

La lectura, es una práctica cotidiana que se realiza en diferentes contextos y por diversos motivos. Leemos en dispositivos electrónicos, leemos carteles y espectaculares en la calle, leemos aun mirando la televisión o películas en el cine, cuando éstas se encuentran subtituladas. La lectura es, sin duda, una parte muy importante de nuestra vida.

Es muy importante que comprendas que hay muchas formas en las que se puede leer y dar a conocer información, y que ésta, puede estar contenida en textos, símbolos o códigos. Porque en las matemáticas también es posible leer e interpretar información contenida en gráficas además de textos. Es muy probable que conozcas algunos ejemplos de las gráficas que se usan en matemáticas para comunicar información o datos de interés. Observa el siguiente video del minuto: 00:45 al 02:55 para recordar algunos tipos de gráficas, pero, sobre todo, para enfatizar el tipo de gráfica que estudiarás hoy, la gráfica circular o de pastel, como también se le conoce.

Elementos de una gráfica circular Gráficas circulares 1

Como pudiste observar, las gráficas circulares son utilizadas para comunicar información que se segmenta en porciones o categorías. El círculo completo representa la totalidad de la información. Por consiguiente, una gráfica de pastel generalmente se asocia al porcentaje, lo que eventualmente puede interpretarse como una frecuencia.

En esta lección analizarás varios ejemplos, para que puedas comprender cómo leer e interpretar información contenida en este tipo de gráficas. Comenzarás abordando un ejemplo a partir de información proveniente del INEGI, sobre el módulo de lectura.

Según el INEGI, el fomento de la lectura es una actividad irremplazable para desarrollar adultos productivos y comunidades informadas, que en el presente se vea favorecida con las nuevas tecnologías y la comunicación mediante Internet. En febrero de este año, el INEGI presentó información de una encuesta realizada al respecto, en la que consideró la práctica de la lectura y aspectos asociados con la misma, así como las razones principales por las que, la población de 18 años de edad, y más, realiza la actividad de leer, o no.

En la siguiente imagen aparece una gráfica circular que presenta información en cuanto al motivo principal de la lectura para la población de 18 años y más de edad que lee libros.

Observa la gráfica y contesta en tu cuaderno, ¿cuál es el motivo más común, por el que la población alfabetizada, lee libros?, ¿cómo lo supiste?

Segundo de Secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, estudiarán sobre algo muy importante para tu vida y con lo que seguro te enfrentarás en un futuro. Conocerás sobre qué hacer para que las palabras no se las lleve el viento, es decir, analizar la función de los diversos tipos de contratos. Tarde o temprano, los contratos serán parte de tu vida y debes saber cómo leerlos, analizarlos, y elaborarlos.

¿Qué hacemos?

Para comenzar a profundizar en el tema, analiza la siguiente información.

A lo largo de tu vida, usarás documentos legales y administrativos que den fe, por ejemplo: de tu identidad, como la credencial del Instituto Nacional Electoral, o bien, la cartilla militar.

Otros documentos que regulan las relaciones entre las personas son el acta de matrimonio, las actas que acreditan estudios o niveles académicos como son la boleta, certificado o cedula profesional.

El lograr tener estos documentos reguladores, fue posible a partir de que, en el pasado, el aumento de actividades hizo necesario que los acuerdos de palabra se sustituyeran por una constancia escrita de responsabilidades tomadas por las personas implicadas en un trato mercantil o civil, y derivó en una serie de pasos y reglas para emitir y recibir documentos de índole administrativa y legal.

Pero existen también los documentos de índole comercial, como facturas, escrituras, pólizas de garantía, recibos de pago y los contratos, en estos últimos es donde centrarás tu atención.

Los más conocidos y utilizados son los contratos de arrendamiento, o de compraventa, por ejemplo: de casas, terrenos, autos o muebles.

Los contratos existen desde hace muchos años y hay un sinfín de ellos, cada uno con funciones muy específicas y distintas.

¿Has tenido oportunidad de leer alguno? Seguramente, tus padres o familiares mayores, sí? Acércate a ellos para ver si te pueden facilitar uno.

Por ejemplo, en la antigüedad, dar la mano era señal de compromiso, y esto implicaba adoptar un contrato o convenio verbal, sin embargo:

¿Qué problemas o dificultades puede acarrear la falta de documentos que respalden una transacción, convenio o trato comercial?

¿Cómo respaldas tus compromisos?

Probablemente por ahora, sólo haces tus compromisos de palabra, pero en un futuro te darás cuenta de que, para algunos acuerdos y compromisos, es necesario confirmarlos por escrito.

En el mundo actual, cualquier acción de compra o venta necesita hacerse constar en algún documento. Y un esquema general del proceso de adquisición de un bien o servicio, de donde se producen algunos de estos documentos mencionados, es el siguiente:

El comprador tiene la necesidad de adquirir un producto o servicio, el vendedor la necesidad de vender este producto o servicio.

Para ello, el comprador consulta la oferta de diversos proveedores, elije un proveedor o vendedor del producto o servicio y acepta sus condiciones para proceder al pago de éste, mientras que el vendedor ofrece el producto o servicio estableciendo sus condiciones de venta, la forma de pago, tiempo de entrega y precio para proceder a la entrega del producto o servicio.

También es necesario que, en estos acuerdos escritos, se describa la operación realizada, el objeto o bien que se entrega, el nombre de las personas que intervienen, la cantidad exacta del pago y otros datos como la fecha.

La palabra contrato, etimológicamente proviene del latín “contractus” que significa pacto. Esta palabra aparece por primera vez en el Derecho Romano en el siglo I de nuestra era, pero es hasta el año 529, en el Corpus Iuris Civilis/Cuerpo de Derecho Civil de Justiniano, que se utiliza con el contexto actual.

Según el Diccionario de la Lengua Española un contrato es:

Contrato: m. Pacto o convenio oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas (es decir, obligadas).

Ahora, reflexiona en lo siguiente:

¿Cuáles son los tipos de contrato que existen?

¿Cuáles son sus características y funciones?

¿En qué casos es necesaria la redacción de un contrato?

Para dar una respuesta general a estas preguntas, observa el siguiente video.

¿En qué casos se usan los contratos?

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio de la probabilidad. En esta sesión, identificarás las diferencias entre la probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial. Asimismo, conocerás cómo se aplica y las características de cada una.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, analiza una situación en la que puedas comparar a la probabilidad teórica o clásica, con la probabilidad frecuencial o experimental.

Situación, moneda al aire

Cecilia y Santiago quieren predecir cuál de las caras obtendrán al lanzar una moneda al aire.

¿Cómo puedes realizar esta predicción?

Para realizar esta predicción sin realizar ningún lanzamiento es necesario determinar la probabilidad teórica. Pero ¿Cómo puedes determinarla?

La probabilidad teórica “P” de que ocurra un evento “e” es igual al número de eventos favorables, dividido entre el número total de eventos asociados a un experimento aleatorio.

Y para determinar el número total de eventos, es necesario identificar al espacio muestral “omega”, ya que con él puedes identificar cuántos y cuáles son los eventos totales.

Para el lanzamiento de una moneda, el espacio muestral “omega” está conformado por dos eventos: águila y sol.

Con esta información, Cecilia y Santiago pueden determinar:

Primero, cuál es la probabilidad teórica de obtener águila al lanzar una moneda, y posteriormente, cuál es la probabilidad de obtener sol.

Para determinar la probabilidad de obtener águila al lanzar una moneda, analiza cuántos eventos favorables hay en el espacio muestral, en este caso sólo hay uno, que es águila. Entonces, como el número de eventos favorables es 1 y el número total de eventos es 2, la probabilidad de obtener águila es igual a 1 entre 2, o 0.5, equivalente al 50 por ciento.

Tercero de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

En la estadística, para obtener información confiable de un experimento, es importante reflexionar sobre los procedimientos y técnicas que se utilizarán para recolectar, organizar y representar los datos que se obtengan al realizar el estudio estadístico.

Los materiales que vas a utilizar es tu cuaderno de apuntes, libro de texto, bolígrafo, lápiz y goma.

¿Qué hacemos?

Analiza ¿qué es la población? Y para ello, resuelve el siguiente ejercicio:

Los maestros de una escuela secundaria técnica han detectado una baja en el desempeño académico de sus estudiantes y algunos piensan que, en parte, se debe a que no cuentan con internet o datos móviles para enviar sus trabajos académicos.

Para sustentar esta hipótesis, se realizó la aplicación de encuestas a la matrícula escolar en el turno vespertino, contando con 450 alumnos inscritos en la escuela secundaria, los cuales cuentan con una edad promedio de 11 a 15 años.

La encuesta es una técnica empleada en la investigación para obtener datos y analizarlos, asimismo, es diseñada con un propósito, en este problema es identificar el bajo desempeño académico de los alumnos; se identifica a qué población o muestra va destinada; se plantean preguntas específicas y concretas; entonces, los siguientes aspectos que se muestran en la tabla, como título de la encuesta, datos de los participantes y preguntas, son los elementos que conforman la encuesta de la situación antes planteada

En la gráfica se muestran las respuestas de los alumnos que cuentan con el servicio de internet y datos móviles, asimismo, los alumnos que no cuentan con ningún servicio de los antes mencionados.

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo presentar, agregar y exponer información de los autores y los textos que seleccionaste para la elaboración de tu antología.

Necesitarás tu cuaderno de apuntes, tu bolígrafo o lápiz y tu libro de texto.

No olvides que debes tomar notas y, en la medida de lo posible, registrar las dudas que se te presenten. Anota la información que consideres clave, así como aquellos ejemplos que te ayuden a comprender mejor el contenido estudiado.

Recordarás cómo se recopilan y seleccionan materiales para la antología; la forma en que se definen los criterios para organizarla, así como también describir los propósitos que se pueden incluir en ella. En esta sesión se va a presentar información de los textos y autores que se eligieron para el prólogo.

Pero antes de iniciar, lee con atención la siguiente lectura:

Han quedado reunidas en este libro algunas conferencias e intervenciones en mesas redondas de los últimos años: la más vieja es de 1991, la más reciente de 1998. Fueron escuchadas por maestros, bibliotecarios, escritores, psicoanalistas, estudiantes y otras personas interesadas por la cultura y por los niños. Muchas de ellas me hicieron saber que les había sido muy útil escucharlas. Eso le da algún sentido a este libro que, si existe, es gracias a la insistencia de un excelente editor y un buen amigo: Daniel Goldin.

Al volver a leer lo ya dicho noto que las obsesiones son unas pocas y siempre las mismas, y que muchas —la mayoría— tienen que ver con el espacio, y con lo contrario: la falta de espacio, el acorralamiento, que también aparecía como imagen fundente de un libro mío anterior: El corral de la infancia. Esta vez preferí un título más rebelde: La frontera indómita, un concepto que, para alegría mía, ha servido como bandera a los que defienden el territorio de la literatura y el arte dentro del ámbito de la educación en estos últimos años.

Corregí algunos pasajes (no todos los que habría deseado) y eliminé otros, cambié de ejemplos cuando lo creí necesario: ya se sabe que al escritor no se le puede pedir que se relea porque necesariamente va a reescribirse. Pero mantuve el tono de oralidad, y hasta de arenga de a ratos, de los textos. Cuando me pareció útil introduje algunas notas, por lo general para recomendar un libro o aclarar concepto, a veces para dejar planteado lo no resuelto.

Las cuestiones que se tratan aquí, aunque abordadas de manera doméstica y modesta, son cuestiones importantes y significativas. Es mi deseo que este gesto de ponerlas así, con sencillez, sobre la mesa, anime a los lectores para asumirlas como lo que de veras son: cuestiones personales.

GRACIELA MONTES

Montes, Graciela. La frontera indómita.

En torno a la construcción y defensa del espacio poético en

“Biblioteca para la Actualización del Maestro”.

SEP, México, 2000, pp. 11-12.

¿Qué hacemos?

Lo que acabas de leer es un prólogo.

Como ya sabes, un prólogo sirve para justificar la inclusión de ciertos textos en una compilación, y sirve también como una herramienta para orientar a los lectores por los textos que van a recorrer. El prólogo es además un escalón previo que sirve para analizar, expresar o mostrar algunas circunstancias importantes sobre la antología, que el antologador su propósito es destacar o hacer énfasis para animar a la lectura.

En este sentido, el prólogo funciona, sí, como un escalón, como se mencionó anteriormente, pero también como un escaparate, una especie de vitrina que muestra todo aquello que contiene la antología, y a lo que puedes acceder si decides adentrar en la lectura de los textos.

Por eso es muy importante la elaboración de un prólogo atractivo e interesante, que convenza a los lectores potenciales de que los autores y las obras que seleccionaste están ahí por su elevada calidad y el interés que despiertan.

Además de poner atención al estilo y la calidad de la escritura, es necesario tener presentes las funciones del prólogo, ya que de éstas dependerá la orientación que tendrá el texto que se escriba; si quieres resaltar la calidad de las obras, habrá que mencionarlas; si lo que te interesa, en cambio, es enfocar la atención en el autor o los autores que contiene la antología, habrás de referir más a ellos y a su contexto histórico y personal.

Para tener más claro de qué se está abordando, observa el siguiente prólogo, pero fíjate muy bien en las partes subrayadas: