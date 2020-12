Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 7 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 7 de Diciembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este miércoles.

5° PRIMARIA

Geografía

La población en los continentes

Aprendizaje esperado: Compara la composición y distribución de la población en los continentes.

Énfasis: Compara la población total en los continentes del mundo y en países representativos de cada continente.

¿Qué vamos a aprender?

Compararás la población total en los continentes del mundo y en países representativos de cada continente.

El día de hoy aprenderás sobre un tema diferente. Hasta este momento hemos revisado los componentes del planeta, la división política, las placas tectónicas, el relieve, el vulcanismo, los climas, las regiones naturales, entre otros temas.

Han sido bastantes aprendizajes en este tiempo y nos han ayudado a comprender la importancia de nuestro planeta como el lugar donde habitan todos los seres vivos y la necesidad de cuidarlo y preservarlo.

Esta semana aprenderás sobre la población mundial. Todos nosotros pertenecemos a la población y habitamos en conjunto este bello planeta.

¿Qué hacemos?

Existen países que tienen muchos habitantes y otros que tienen menor cantidad, en total hay en el mundo más de 7 mil 500 millones de personas y se espera que en el año 2025 seamos más de 8 mil 500 millones de seres humanos.

Pero no todos los seres humanos que habitamos el planeta consumimos la misma cantidad de recursos, por eso es muy importante hacer conciencia de ello, ya que, según los organismos internacionales, tres de cada diez personas, es decir, 2100 millones de personas, carecen de acceso a agua potable disponible en el hogar.

Seis de cada diez personas, es decir, 4500 millones, no tienen las condiciones necesarias de sanidad, por eso es importante empezar a estudiar la población en el mundo.

Comenzaremos por la manera en que la población está distribuida en los continentes. Ten a la mano tu libro de Geografía, el Atlas de Geografía del Mundo y tu cuaderno para que tomas notas de la clase que hoy tendremos.

Vamos a leer la carta de la señora Margarita, a quien de cariño le dicen “Magos” ella es tía abuela de Joana, puedes encontrarla en la página 74 de tu libro de texto de Geografía.

Mi querida Joana:

Te envío esta postal de la ciudad de Tokio. Probablemente te impresione la cantidad de gente, como me pasó a mí al caminar por sus calles. Aquí sería imposible que pudieras salir con la bicicleta y recorrer las veredas y los jardines como acostumbras hacerlo en casa.

Aunque es interesante el bullicio de las grandes ciudades como Tokio, ya extraño la calma de nuestra pacífica ciudad de Perth, Australia.

Te mando un beso y un abrazo para ti y tu madre. Nos veremos pronto.

Las quiere como siempre, tu abuela Magos.

Ciencias Naturales

¿Qué son las especies endémicas?

Aprendizaje esperado: Identifica algunas especies endémicas del país y las consecuencias de su pérdida.

Énfasis: Identificar las características de especies endémicas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características de especies endémicas.

¿Qué hacemos?

Hoy tenemos una clase muy interesante, te invito a que tengas a la mano tu libro de Ciencias Naturales en las páginas 72 y 73 para guiarnos en el desarrollo de nuestra clase.

Te quiero compartir que un estudiante de quinto grado nos compartió un registro de su diario de campo de un animal que observó, se trata de un jaguar, te invito a leer y observa lo que nos envía Sebastián.

Fecha de observación: 15 de noviembre del 2020

Lugar de observación: Chiapas, selva lacandona con clima húmedo, hay cascadas de agua azul y muy cristalina.

¿Qué ser vivo observaste? El jaguar.

Este majestuoso felino de México es un símbolo desde la época prehispánica, porque representa la fuerza, la guerra y el coraje, es lo que me cuenta mi abuelo, aunque tristemente, se encuentra en la lista roja como especie amenazada.

Además de la información que Sebastián nos ha compartido sobre el jaguar, quiero comentarte que se trata de una especie que se clasifica dentro de las especies endémicas.

Las especies endémicas son las especies de un ser vivo que vive en un sitio específico, es decir, que es nativo de una sola región y de ninguna otra parte del mundo. Debido a ciertas características geográficas existen áreas en donde se acumulan las especies endémicas.

Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos, las especies endémicas surgen cuando una determinada especie da lugar a otra u otras especies diferentes, lo que las hace restringidas a ciertas zonas geográficas. El jaguar sólo vive en selvas tropicales, en sabanas y praderas, por eso es endémica.

Vamos a continuar con el resto de las características de las especies endémicas, pon mucha atención.

Las especies endémicas representan una minoría dentro de la gran cantidad de especies, están adaptadas a su propio entorno, esto las hace más vulnerables ya que, debido a su presencia delimitada en zonas geográficas, su hábitat puede ser modificado o destruido y en consecuencia, pueden llegar a desaparecer.

Si el jaguar se cambiara a otro hábitat no podría sobrevivir, el lugar donde vive es su hogar y si lo colocamos, por ejemplo, en un desierto, no sobreviviría ya que las condiciones no son aptas para sobrevivir.

Como sucede con el resto de los seres vivos, las especies endémicas también se clasifican para tener un mayor conocimiento de sus características, se clasifican de acuerdo con los ciertos criterios:

Aquellas especies cuya distribución se restringe a ciertos límites territoriales, por ejemplo, especies endémicas de un país, estado, ciudad.

Especies cuya distribución sobrepasa ciertos límites territoriales, por ejemplo, especies ubicadas en dos o más países o en todo un continente.

Especies que pasan sólo una época del año en una región específica y después regresa a su lugar de origen, por ejemplo, la mariposa monarca o la ballena azul.

Valores

¿De qué color es la alegría?

Aprendizaje esperado: Autogestiona recursos emocionales no aflictivos, como la alegría y el amor, para mantener la motivación frente a una dificultad.

Énfasis: Utiliza la alegría y el amor como recursos personales para hacer frente a las dificultades.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar la alegría y el amor como recursos personales para hacer frente a las dificultades.

¿Qué hacemos?

Cuando tomamos un respiro y aclaramos los pensamientos podemos ser asertivos en nuestras decisiones, lo cual nos ayuda a enfrentar situaciones que parecían insalvables.

Todas y todos tenemos una habilidad que nos permite lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas ante situaciones difíciles, en este caso, nuestro recurso personal es la alegría.

La vida nos permite aprender cada día, a veces nos sorprende y hasta puede resultar no fácil, ni sencilla, por ejemplo, ¿Qué pasa si alguien cercano a nosotros se contagia y cae enfermo de COVID-19? ¿Cómo podríamos enfrentar esta situación?

No es ni sencillo ni fácil, pero usando recursos como el amor o la alegría, podemos ayudarnos a nosotras mismas y a los demás a superar estas situaciones. Tal vez recordar épocas de alegría familiar en que juntos salimos adelante. Además, debemos esforzarnos para enfrentar situaciones que parecen insalvables, pero que sí podemos superar.

Para superar estas situaciones podemos utilizar recursos, como la música, he leído que hay hospitales en donde a los pacientes les ponen música para que se relajen y se sientan mejor. A los niños los visitan personas disfrazadas de superhéroes o payasos, incluso hay algo llamado Risoterapia, una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios emocionales a través de la risa que es una manifestación de la alegría y el bienestar, una descarga emocional que nos llena de energía y ayuda a cambiar la manera en que nos sentimos.

Estar en un hospital no es muy agradable, pero saber que hay personas que te pueden ayudar a pensar de manera positiva y a levantar el ánimo es maravilloso.

El reconocer nuestras emociones es muy importante, ya has visto en otras clases que hay emociones que nos ayudan y otras que nos obstaculizan. Has aprendido a reconocer algunas de esas emociones y en donde las sentimos, hay muchas emociones que sentimos a lo largo del día y que nos ayudan a tomar decisiones asertivas, esas emociones pueden ser la alegría o el amor.

Observa el siguiente video.

1.- Te reto a Decir un trabalenguas con ritmo.

https://www.youtube.com/watch?v=zju_qD7YA70

Cuando tenemos sentimientos de alegría nos motiva a seguir adelante y buscar opciones para superar obstáculos.

Artes

Vistiendo e iluminando mi obra teatral

Aprendizaje esperado: Crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena.

Énfasis: Crea una propuesta sencilla pero original de escenografía e iluminación a partir del guion teatral desarrollado con los temas de interés personal.

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una propuesta sencilla pero original de escenografía e iluminación a partir del guion teatral desarrollado con los temas de interés personal.

El día de hoy tenemos una clase muy interesante, después de que ya escribiste tu texto dramático, indagaste las posibilidades para vestirte y maquillarte para caracterizarte de tu personaje, en esta clase te daremos algunas alternativas para que puedas poner tu escenografía y la iluminación de tu puesta en escena.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase lee la pregunta que nos envía Yamilé.

“Hola, profesores. Mi nombre es Yamilé, estudio en la escuela “Estado de Yucatán”. He visto que han realizado propuestas de vestuario y utilería en clases anteriores, ¿Podrían explicarme qué elementos debo considerar para la elaboración de la escenografía y la iluminación en casa? muchas gracias”

Yamilé, nos recuerda que, por el momento no podemos salir de casa, y que tenemos que hacer uso de los materiales y recursos que tenemos en nuestro hogar.

Primero, vamos a recapitular lo que hemos visto en clases pasadas, lo haremos muy brevemente, sólo para que te acuerdes a qué nos referimos con “escenografía e iluminación”.

La escenografía es parte esencial de una puesta en escena, ya que con ella se representan los diversos lugares donde ocurre la historia.

La iluminación ayuda a que la escena se vea mejor y nos permite crear atmósferas y ambientes, con una composición determinada de luz o luces, podemos cambiar la percepción del espacio y del tiempo.

Para que conozcas un poco más de este tema, observa el siguiente video.

6° Primaria

Historia

El cristianismo como movimiento social y político

Aprendizaje esperado: Identifica el contexto en que surgió el cristianismo y sus características.

Énfasis: Identifica algunos momentos históricos que señalan el surgimiento del cristianismo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el contexto en que surgió el cristianismo y sus características.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Historia de 6º se explica el tema a partir de la página 48.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm#page/48

¿Qué hacemos?

Conocerás algunos momentos históricos que señalan la aparición del cristianismo.

Regresarás un poco en el tiempo para abordar un hecho histórico que cambió las explicaciones e interpretaciones acerca del mundo.

Estudiarás el cristianismo como movimiento político e histórico, cuya influencia fue determinante para el siguiente periodo de la historia.

Valores

Unidos seremos invencibles

Aprendizaje esperado: Propone, junto con otras personas, actividades para enfrentar situaciones adversas.

Énfasis: Descubre actividades para enfrentar situaciones adversas.

¿Qué vamos a aprender?

Propondrás, junto con otras personas, actividades para enfrentar situaciones adversas.

¿Qué hacemos?

Descubrirás actividades para hacer frente a situaciones desfavorables.

Analizarás situaciones complejas o con obstáculos en el camino que necesitas superar, como persona. Tú tienes la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a ti mismo, ser autónomo, autonoma.

Imagina un equipo de basquetbol, en donde hay un entrenador y un capitán quienes desarrollan una estrategia y la presentan al equipo. Cada jugador en la cancha tiene autonomía para decidir qué hacer, pero si la utiliza en conjunto con la visión del equipo ayuda a acercarse al triunfo.

Poner en práctica tu autonomía dentro de una sociedad y trabajando en conjunto, ayuda a todos a resolver grandes problemas y a vivir mejor.

Recuerda que brindar apoyo es una forma de cambiar emociones aflictivas por constructivas.

Algo muy importante de la Educación Socioemocional es conocer lo que sientes, identificar tus emociones y darte cuenta de lo que sienten los demás para así poder apoyarlos. También regular tus emociones a través de tus pensamientos.

¿Qué solución darías a una situación adversa, contando con la participación de otras personas?

¿Por qué es importante tomar en cuenta las opiniones e ideas de los demás al momento de resolver un problema?

Al considerar la opinión de todas las personas para resolver un problema conocemos lo que sienten y piensan.

Cada vez que superas una adversidad te conoces más a ti mismo pues identificas tus fortalezas y debilidades , contactas con tus emociones y la forma en que las regulas.

¿Por qué crees que es importante regular tus emociones cuando quieres lograr una meta?

Al momento de proponer hay que tomar en cuenta a los demás, no solo por ser el líder, sino también porque todos somos más fuertes y mejores si estamos juntos.

Geografía

Principales rutas migratorias en el mundo

Aprendizaje esperado: Reconoce las principales rutas de migración en el mundo y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas.

Énfasis: Identifica las principales rutas migratorias en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las principales rutas de migración en el mundo y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º se explica el tema a partir de la página 95.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/95

Lenguaje

Preguntas y guiones en una entrevista

Aprendizaje esperado: Selecciona información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje.

Énfasis: Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas:

- Preguntas abiertas y cerradas.

- Indicación del discurso directo a través de sus marcas gráficas (guiones largos).

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º se explica el tema a partir de la página 52.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm#page/52

¿Qué hacemos?

Seleccionarás información relevante de diversas fuentes para elaborar un reportaje.

Seguirás elaborando tu reportaje sobre Huichapan, estás a punto de concluir la selección de la información y la estructura de tu investigación.