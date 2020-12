Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 7 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 7 de diciembre para Tercero y Cuartogrado de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este lunes.

3° PRIMARIA

Valores

El laberinto de las emociones

Aprendizaje esperado: Acuerda acciones necesarias para mejorar el estado emocional personal y de quienes le rodean.

Énfasis: Acuerda acciones necesarias para mejorar el estado emocional personal y de quienes le rodean.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás más sobre la tristeza e identificarás como mejorar tu estado emocional, el de tu familia y amigos.

Lee la siguiente historia:

-Hola mi nombre es Britsa, me gustaría contarte que últimamente he notado a mis papás tristes, mi hermano también lo está, y verlos así, me hace sentir triste. Ninguno de nosotros se atreve a hablar de lo que nos hace sentir tristeza y estuve pensando. ¿Qué puedo hacer para que todos nos sintamos mejor? Pensé tanto, que hasta insomnio me dio ¡y tengo mucho sueño!

¿Te has sentido como yo alguna vez?

-Estoy en espera de que llegue Adriana, ella sabrá cómo ayudarme con esta situación. Mientras llega creo que, me da tiempo de dormir un poco.

Britsa se acomodó y recostó sobre una mesa y su mochila y se quedó profundamente dormida.

¿Qué hacemos?

¿Quieres saber qué más ocurrió con Britsa?

Artes

Jugando a inventar historias

Aprendizaje esperado: Explora variaciones en las formas de representación artística que permitan avanzar en su producción artística.

Énfasis: Explora variaciones teatrales para reinterpretar el contenido del proyecto artístico bidimensional producido en la semana anterior.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a conocer sobre improvisación como técnica teatral, para interpretar la producción bidimensional realizada en colectivo.

Recuerdas que en clases anteriores realizaste una producción bidimensional de forma colectiva con las inquietudes de las niñas y los niños de México.

El tema colectivo fue el cuidado de nuestro planeta y el medio ambiente, y a partir de este tema se desarrollará la clase del día de hoy.

¿Qué hacemos?

Lee con atención la intervención de niñas y niños como tú con base en el tema:

Una alumna llamada Jaquelin Zavala del Estado de Guerrero, comenta, que en su comunidad hay eventos en donde los actores realizan pequeñas representaciones a partir de un tema o idea que se da en ese momento y la realizan sin haber practicado.

¿Sabes cómo se llama esta acción? Si se trata de la improvisación.

Para conocer más del tema te invito a observar el siguiente video:

“La improvisación”

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/improvisacion-497.html

La improvisación es la forma de resolver alguna situación no planeada, real o imaginaria.

Permite expresar ideas, sentimientos y situaciones.

Se pueden hacer improvisaciones sobre cualquier tema, no requiere de ensayo, ni duración determinada y se puede realizar en cualquier espacio.

Es una técnica que realizan los actores como parte de su preparación.

Actividad 1. “Si, pero…”

A partir de la improvisación realiza la siguiente actividad en la que mencionaras una de las temáticas abordadas en la producción bidimensional sobre el “El cuidado del agua”.

Realiza el juego llamado “Sí, pero…” por parejas: Invita a alguno de tus familiares a jugar.

Indicaciones:

Consiste en hablar sobre cómo debemos hacer buen uso del agua a partir de una frase, quien contesta lo hace afirmativamente y agrega a su contestación la palabra, “pero”, contribuyendo con la idea.

Ciencias Naturales

Lo que respiramos

Aprendizaje esperado: Identifica la respiración en animales, las estructuras asociadas y su relación con el medio natural en el que viven.

Énfasis: Recupera aprendizajes previos acerca de ¿Qué es respirar? ¿Qué respiro?

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás que todos los seres vivos respiramos, pero que esa respiración se da de distintas maneras. Seguramente te parecerá muy interesante.

Para comenzar, debes recordar algunos aprendizajes de semanas pasadas.

Te ayudaré a refrescar la memoria:

Cuando abordamos el tema de nutrición, vimos que los nutrimentos eran absorbidos en el intestino delgado hacia el torrente sanguíneo. ¿Te acuerdas qué otros elementos viajaban en la sangre?

Si no te acuerdas muy bien puedes recurrir al siguiente video:

Ingestión y digestión de alimentos 29 de septiembre.

https://www.youtube.com/watch?v=Tk9xVRaFm3s

Recuerda que se mencionó al agua y que en las arterias iba la sangre oxigenada entonces el otro elemento es el oxígeno.

Es muy importante recordar como en la nutrición no solo interviene el sistema digestivo, sino también el circulatorio y el excretor. El oxígeno en la sangre es muy importante para que nuestro cuerpo pueda cumplir todas sus funciones.

Para poder repasar Observa el siguiente video:

Sistema circulatorio (continuación del video de ingestión y digestión).

https://www.youtube.com/watch?v=Tk9xVRaFm3s

Te has preguntado. ¿Cómo es que llega el oxígeno a nuestro cuerpo? ¿Crees que lo ingerimos con los alimentos como otros nutrimentos?

El oxígeno está afuera, en el ambiente y debe entrar a nuestro cuerpo constantemente; en el caso de los alimentos tu controlas la ingestión de ellos, pero el oxígeno está entrando todo el tiempo ininterrumpidamente.

Lo viste cuando se explicó el sistema locomotor; en el mostraron que hay movimientos involuntarios y uno de ellos es la respiración, que está sucediendo todo el tiempo.

Este tema puedes repasarlo en el siguiente video:

Aprende en casa 03 de noviembre.

https://www.youtube.com/watch?v=GrMmxaD-Yqo

A la actividad de tomar aire para que entre oxígeno se le llama respiración y es tan importante como la nutrición o el movimiento. De hecho. ¿Te acuerdas cuáles son las funciones que realizamos los seres vivos?

Todos los seres vivos nos nutrimos, reaccionamos a los cambios en el entorno, nos reproducimos y estamos formados por células. A esas funciones le vamos a anexar la respiración; todos los seres vivos respiramos, pero lo hacemos de manera. diferente.

Lenguaje

El que busca, encuentra tecnicismos

Aprendizaje esperado: Identifica e integra información relevante de diversas fuentes.

Énfasis: Investigación sobre tecnicismos.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y aprenderás sobre lo que son los tecnicismos.

Lee con atención el siguiente caso:

Oscar es un niño al que le encanta leer. Hoy está leyendo una revista de ciencia que encontró mientras estaba en la biblioteca, pero parece que hay cosas a las que no le está entendiendo.

Su maestro lo mira y se acerca para platicar con él.

- ¡Hola Oscar! ¿Qué tal tu día? te veo muy entretenido leyendo la revista.

Sí maestro, fíjese que estaba acomodando la biblioteca y de repente vi esta revista científica, leí la portada y encontré un tema que llamó mi atención. En el índice busqué la página y cuando comencé a leer, me di cuenta de que hay palabras muy raras que yo no sé qué quieren decir. Por ejemplo, esta:

Palimpsesto.

El maestro tomo la revista en sus manos y se da cuenta que en efecto es una palabra muy rara, pero le dice a Oscar que no se preocupe, porque él le va a explicar la razón de esas palabras.

Muy bien maestro, seguramente será algo muy interesante, aparte me gustaría entender completamente lo que quieren decir los autores de estos textos de divulgación científica.

Perfecto Oscar, vamos a comenzar.

4° GRADO

Artes

Viajemos por la historia del arte III

Aprendizaje esperado: Clasifica obras artísticas de formato tridimensional a partir de su origen, estilo o época.

Énfasis: Clasifica obras artísticas de formato tridimensional del siglo XIX, XX y XXI.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior hiciste un viaje en el tiempo, donde conociste obras artísticas tridimensionales del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo y del Romanticismo.

¿Qué hacemos?

La historia continuará ya que seguirás conociendo obras tridimensionales importantes de la historia, pero ahora en épocas distintas y un poco más actuales, como por ejemplo del siglo XIX, XX y XXI.

Te invito a ver la siguiente cápsula que nos mandó Fernanda Arzola, alumna de la escuela primaria Julia Nava Ruiz Sánchez.

Comentario de alumna.

https://youtu.be/ObY4quJuZS8

Hoy seguirás aprendiendo, conocerás a grandes escultores del siglo XIX y XX.

Augusto Rodin y la Modernidad.

Ciencias Naturales

Los animales ovíparos

Aprendizaje esperado: Explica la reproducción vivípara y ovípara de los animales.

Énfasis: Explicar la diversidad en la reproducción de animales ovíparos.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión continuarás aprendiendo sobre la reproducción en los animales y estudiarás específicamente a los animales ovíparo. Verás algunos ejemplos de desarrollo en anfibios, reptiles y aves.

¿Qué hacemos?

Recordarás que en la clase anterior hablamos sobre la reproducción sexual de los animales y repasamos las características de los vertebrados y su clasificación. ¿Te acuerdas?

¿Recuerdas?

Civismo

La riqueza cultural de nuestro México

Aprendizaje esperado: Reconoce que en nuestro país hay una gran diversidad cultural y lingüística que se expresa en los conocimientos y costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos y su aporte en la vida cotidiana.

Énfasis: Identifica la diversidad de conocimientos y costumbres pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en su localidad o región.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión identificarás la riqueza y diversidad de conocimientos y costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en tu localidad, región o en nuestro país.

¿Qué hacemos?

¿Qué es diversidad?

Se refiere a la variedad de formas de ser o de pensar de las personas que habitan un territorio. Las personas que habitan en México, nuestro país, hablan distintas lenguas, tienen la piel de distinto color, tienen muy variados gustos en comida o vestido, al convivir se enriquecen porque aprenden unas de otras.

¿Tú sabías que en el idioma español que hablas en México usas también palabras provenientes de diferentes culturas e idiomas?

Algunas palabras vienen del náhuatl, el maya, el purépecha, el inglés, el francés, o el árabe, por decir algunas.

Esas palabras ya forman parte del Español de México, pero tienen su origen en otras lenguas, por ejemplo, ¡Conga!, dengue, pachanga, atole, marimba, cucaracha, esquite, chiche, chongo, chachachá. Todas estas palabras son muestra que México es un país pluricultural, esto quiere decir que en él conviven diferentes pueblos con sus culturas.

La cultura es conjunto de conocimientos, idioma, creencias, artes, costumbres que distinguen a un grupo social, un pueblo o un país y se manifiesta de distintas formas: formas de hablar, modos de vida, manifestaciones artísticas, derechos, costumbres, rituales, sistemas de valores y creencias.

Hay sociedades como México que tiene una gran diversidad de expresiones culturales que dan sentido a la vida de las personas.

La cultura de nuestro país actualmente incluye, recoge, conocimientos, artes, lenguas formas de ser heredadas de los pueblos indígenas que habitaron primero estas tierras, como bien lo han estudiado en Historia, ¿Lo recuerdas?

En esta diversidad también se incluyen las tradiciones de la población de origen africano que fue traída a nuestro territorio en el siglo XVI, durante el periodo conocido como La Colonia o el virreinato en México.

Valores

¿Qué podemos hacer?

Énfasis: Identifica actividades para enfrentar situaciones adversas.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy conocerás, a través de la obra de literatura “Don Quijote de la Mancha”, y de sus personajes las emociones que experimentaron duran sus extraordinarias aventuras.

¿Qué hacemos?

El personaje principal de esta gran obra de literatura universal, Don Quijote tuvo aventuras con su inseparable escudero, Sancho Panza.

Conozcamos más sobre estas aventuras y sobre todo cómo fueron cambiando esas emociones al ser tan creativo y dar un giro a su vida y acabar con la rutina que lo llevó a ser caballero andante.

Observa el siguiente video.

De Compras “Emulsión” https://www.youtube.com/watch?v=7kaR3r5qwGI&feature=youtu.be

Reflexiona con la siguiente cápsula.

Cápsula LEGO 73

https://youtu.be/8Us7KyOoy8E

Las emociones juegan un papel importante en nuestra vida y eso también influyen en cómo nos enfrentamos a las adversidades, pero seguro las niñas y niños trabajando en conjunto pueden crear propuestas para sentirse mejor, ¿No crees?

Definitivamente nuestras niñas y niños tienen que ser escuchados, pues además de que tienen muy buenas ideas que pueden aportar soluciones para mejorar la situación a la que nos enfrentamos, también necesitan ser considerados y atendidos.

¿Tú qué has hecho en este tiempo?

Puedes elaborar tu Huerto, ¿Recuerdas esa sesión, donde se explicaba cómo construir un huerto familiar?