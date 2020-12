Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 7 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 7 de diciembre para Primero y Segundo grado de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este lunes.

1° PRIMARIA

Valores

¡Me pongo en tus zapatos!

Aprendizaje esperado: Ayuda a otros a reconocer las emociones que se encuentran ante una situación y a regular la respuesta, acepta ayuda si lo necesita.

Énfasis: Ayuda a otros a reconocer las emociones que se encuentran ante una situación y a regular la respuesta, acepta ayuda si lo necesita.

¿Qué vamos a aprender?

Ayudarás a otros a reconocer las emociones que se encuentran ante una situación y a regular la respuesta, aceptas ayuda si lo necesitas.

¿Qué hacemos?

Te invito a conocer la situación que vivió Erick, solicita ayuda a través de una carta que envió.

Quería pedirles un favor muy grande. En mi casa soy el hermano mayor y mi hermanita Karla tiene 3 años, el otro día jugábamos a las carreritas y cuando le gané en una carrera, ella actuó muy raro y me mordió. Yo pensé que tal vez se molestó, porque no ganó la carrera, pero no entiendo por qué me mordió. Me fui a mi cuarto porque me sentí muy mal por lo que ella hizo. Estábamos jugando y me lastimó. Me gustaría que pudieran orientarme para saber qué hacer y cómo ayudar a mi hermanita cuando sienta confusión en sus sentimientos.

Atentamente.

Erick

Erick debió sentirse un poco triste y también un poco enojado cuando su hermana lo mordió. Y lo más importante es que no respondió igual que su hermana, con un golpe o un empujón, sino que se alejó de esa situación y mandó una carta para pedir ayuda.

Pero antes de continuar con el problema de Erick, observa el siguiente video, se llama el limón enojón.

El limón enojón.

Artes

Pintamos los sonidos

Aprendizaje esperado: Utiliza las posibilidades expresivas del color en situaciones lúdicas que relacionen el cuerpo, el movimiento y los sonidos para comunicar ideas y emociones con una intención específica.

Énfasis: Utiliza los colores primarios y secundarios, así como los fríos y cálidos, en producciones propias que comuniquen ideas y emociones personales a partir de los sonidos de su entorno.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás las posibilidades expresivas del color que relacionen el cuerpo, el movimiento y los sonidos para comunicar ideas y emociones con una intención específica.

Emplearás los colores primarios y secundarios, así como los fríos y cálidos, en tus propias producciones, para comunicar ideas y emociones a partir de los sonidos de tu entorno.

Para esta sesión necesitarás:

Pinturas acrílicas de colores primarios (rojo, azul y amarillo) así como secundarios (verde, naranja y morado).

Pliegos de cartulina.

En sesiones anteriores has trabajado con sonidos graves y agudos, así como colores primarios y secundarios. Por ejemplo:

Has escuchado sonidos del ambiente.

Hiciste sonidos con objetos de casa.

Mezclaste colores primarios, para crear colores secundarios.

En esta sesión realizarás actividades que relacionan sonidos con colores.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Una obra que se escucha.

¿Alguna vez te has imaginado al ver cuadros o imágenes, que sonido te recuerda? ¿O tal vez que si al pintarlas se inspiraron en sonidos de la vida diaria?

Imagina algunos sonidos mientras observas la siguiente obra.

Imagen 1. Vida de Maricarmen Miranda.

Conocimiento del medio

Las actividades diarias

Aprendizaje esperado: Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Énfasis: Reconocer algunas actividades cotidianas que realizan en la escuela y en qué momento las hacen.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás actividades cotidianas que realizas en tu casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Los materiales que necesitarás para esta sesión son: cuaderno, lápiz lápices de colores, goma y sacapuntas y:

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

Lenguaje

¡Ya lo puedo escribir!

Aprendizaje esperado: Reconoce el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones.

Énfasis: Escritura de palabras en un texto conocido.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones.

Escribirás palabras en un texto conocido.

Para esta sesión necesitarás: Hojas blancas o un cuaderno, lápiz, Lápices de colores y tu libro de texto Lengua Materna. Español

2° PRIMARIA

Valores

Utilicemos las emociones

Aprendizaje esperado: Propone cambios en las respuestas que ha dado a situaciones cotidianas que no le han resultado en bienestar.

Énfasis: Propone cambios en las respuestas que ha dado a situaciones cotidianas que no le han resultado en bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás propuestas de cambio en las respuestas que has dado a situaciones cotidianas que no te han resultado en tu bienestar.

¿Qué hacemos?

Saladín y Héctor te acompañaran nuevamente con sus aventuras, para saber qué hacer para manejar las emociones que se pueden volver aflictivas, como el miedo.

Héctor necesitaba de la ayuda de Saladín, por eso froto la lampara para llamar a su amigo genio, lo que no esperaba, era ver a Saladín con su cubrebocas.

Saladín: Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Espera me quito el tapabocas para poder platicar mejor.

Héctor: ¿Y tú por qué utilizas cubrebocas si eres un genio?

Saladín: Porque todas las personas tenemos que cuidarnos y cuidar al resto, sin importar si eres genio, doctor, policía, bombero o director de orquesta.

Héctor: Tienes toda la razón. Qué bueno que acudiste a mi llamado porque necesito platicarle a alguien lo que me pasó.

Saladín: Cuéntame, para que podamos buscar una solución a tu problema.

Héctor: Gracias, me invitaron a participar en un concurso de trabalenguas entre todas las escuelas de la zona, es a distancia porque no podemos reunirnos.

Saladín: Que divertido y seguramente vas a hacer un gran papel, eres muy bueno con eso.

Héctor: ¡No!, ya no voy a participar y me siento frustrado!

Saladín: ¿Por qué ya no vas a participar?

Héctor: Porque en el ensayo, sentí que iba a equivocarme y ya no pasé a decir mi trabalenguas. Tomé la decisión de no asistir al concurso.

Saladín: ¿Alguien te dijo que no podías?

Héctor: No, todos me apoyaron y trataron de convencerme de que no me retirara. Fue mi decisión no participar.

Saladín: ¿Qué sentiste?

Héctor: Que no podía.

Saladín: Eso se puede arreglar, hace unos días Bree me ayudó cuando yo no quería hacer cosas que para mí eran aburridas. Ella me acompañó en un viaje muy especial. Cómo ya sabemos las emociones están dentro de nosotros y tenemos que identificarlas para que no se vuelvan aflictivas y nos hagan sentir mal y nos paralicen.

Antes que otra cosa, vamos a recordar cuáles son las emociones básicas:

Cápsula de Lego.

https://youtu.be/sUxIzXUZN8k

Utilicemos nuestra imaginación para hacer un viaje al centro de mando de las emociones. Cierra los ojos y escucha mi voz.

Saladín: ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1.

Artes

Soy movimiento

Aprendizaje esperado: Construye patrones y secuencias cortas al organizar movimientos, formas, gestos, sonidos, colores u objetos para representar diferentes ideas.

Énfasis: Construye patrones y secuencias cortas con movimientos corporales para representar diferentes ideas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir secuencias con movimientos corporales para expresar lo que piensas, sientes e imaginas.

Construirás secuencias de movimiento reconociendo las posibilidades de realizar diferentes acciones con algunas o todas las partes de tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con esta sesión debes de saber que una secuencia de movimiento es cuando haces un movimiento y luego otro movimiento y luego otro, los haces juntos, una vez que los hagas sabrás que tienes tu secuencia.

Actividad 1

Intenta hacer una pequeña secuencia con tres movimientos utilizando tu cuerpo y ve lo que sientes e imaginas al hacerlo.

¿Te gustaría aprender otras formas de crear secuencias y experimentar lo que puedes decir con tus movimientos?

Lo primero que harás para crear tus secuencias es preparar el cuerpo, sentirlo y descubrir sus posibilidades de movimiento.

Empieza por sentir todo tu cuerpo y para eso vas a necesitar una borla de plumas (objeto suave), un globo pequeño (objeto flexible) y una pelota pequeña (objeto firme).

Los objetos tienen distinta consistencia y textura, pero en caso de no contar con los objetos los puedes sustituir por algunos que tengas en casa lo importante es que tengan las tres distintas consistencias.

Escucha la siguiente canción para percibir y sentir tu cuerpo, solo debes escuchar hasta el minuto 1:00

Conocimiento del medio

Los juegos en mi país

Aprendizaje esperado: Describe cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas y los sitios donde se realizan.

Énfasis: Identificar juegos que se practicaban en el pasado y sus características, y los comparen con los juegos actuales para identificar cambios y permanencias.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás los cambios y permanencias de los juegos, las actividades recreativas y los sitios donde se realizan.

Identificarás juegos que se practicaban en el pasado y sus características y los compararás con los juegos actuales para identificar cambios y permanencias.

¿Qué hacemos?

En las sesiones anteriores conociste e identificaste que algunos de los juegos que practicas los has aprendido de tus abuelos, tus papás o tus maestros. También que los juegos han cambiado con el paso del tiempo, al igual que sus reglas y en los juguetes han cambiado los materiales con los que están hechos.

En esta sesión conocerás diferentes juegos que se practican en algún lugar de la República Mexicana.

En el estado de Hidalgo. ¿Qué juego crees que se acostumbra a jugar? Ahí les gusta jugar a la Rayuela.

La Rayuela es un juego tradicional que en algunos lugares lo llaman, avión o avioncito. Se pintan en el piso con un gis varios cuadros numerados, en ellos los niños deben saltar sin tocar la línea. Es un juego entretenido, que ayuda a comprender y seguir reglas.

Lenguaje

Los anuncios en nuestra comunidad

Aprendizaje esperado: Explora publicidad impresa en diferentes publicaciones y reconoce algunas de sus características: imágenes llamativas que pueden comunicar algo o solo ser ilustrativas, con textos breves o sin texto.

Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien más, al hacerlo reflexiona sobre:

la escritura convencional de las palabras;

el uso de mayúsculas y minúsculas;

el uso del punto final, el punto y aparte y las comas en las enumeraciones.

Énfasis: Identificación en el entorno de lo que se anuncia, quién lo hace y cómo.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás publicidad impresa en diferentes publicaciones reconocerás algunas de sus características; imágenes llamativas, que pueden comunicar algo o solo ser ilustrativas, con textos breves o sin texto.

Identificarás en el entorno lo que se anuncia, quien lo hace y cómo lo hace.