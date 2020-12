Ejidatarios mantienen bloqueanda carretera en el sur de Tamaulipas 

Cientos de ejidatarios del municipio de Altamira, Tamaulipas, mantienen desde las 9 de la mañana del lunes bloqueada la carretera federal Tampico-Mante a la altura de Villa Cuauhtémoc para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el pago del uso de suelo de 11 hectáreas por donde pasa la vía de comunicación, declaró el manifestante Alejandro Martínez.

En el lugar se han quemado llantas, ya hay puestos para la comida e incluso los campesinos amenizan la fría noche con una banda que ha tocado varias canciones como el Sinaloense.

EXIGEN PAGOS

Los quejosos exigen que se cumpla la ejecución de sentencia emitido donde se obliga al Gobierno Federal a pagar y enviar el dinero a la dependencia ubicada en Ciudad Victoria, de donde no les dan ningún tipo de respuesta.

"Somos 120 más las familias, simplemente hacen caso omiso, hacen junta y no se presentan, presentan documentación equivocada para hacer tiempo, tiempo, tiempo. Es la Dirección General de SCT en Ciudad Victoria, después de la junta en septiembre, llegó el recurso una semana después y no lo han entregado, no somos personas que no quieren atender que porque somos gente indeseable, somos ejidatarios, que no merecemos ese dinero y hasta ofrecen menos con tal de que salgamos de ese problema", puntualizó el manifestante.

DENUNCIAN PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

Incluso colocaron mantas donde aseguran que existe corrupción dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Tamaulipas, además se exige la destitución la jefa de la unidad de asuntos jurídicos, Blanca Estela Galvan.

"Tenemos una de estar una semana a dos, aquí en la carretera, recuerden que no es carretera, es propiedad del ejido, que haya una construcción federal es otra cosa, la pusieron en nuestro terreno y como no han comprado el inmueble, pues no es de ellos", advirtió al asegurar que no se van a quitar.

Los campesinos declararon que solo se permitirá el paso de ambulancias, así como pacientes que tengan que llegar a hospitales del sur de Tamaulipas, además de los que tengan que viajar por urgencia a Victoria o Monterrey.

"Entiendan que es propiedad del ejido, si lo quieren que lo compren, estamos esperando la indemnización que se nos propuso y sino que saquen una periferia por allá, no tenemos problemas. No nos vamos a mover y si es posible todo el año, vamos a pelear nuestras tierras", destacó.

"Si se quiere quedar el Estado con el dinero que se lo quede, total la Federación ya sabe que entregó el dinero, es la delegación de la SCT en el Estado", añadió el ejidatario.

La Tampico-Mante es una de las carretera más importante para llegar al Puerto de Altamira, quedándose varadas cientos de unidades de carga en los carriles de sur a norte y viceversa.

Los campesinos también bloquearon las brechas con la finalidad de que los automovilistas no pudieran pasar, algo que causó la molestia de quienes de encuentren varados en el lugar.

