Con la alianza, PRI y PAN se quitan la máscara: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el PRI y PAN -con su alianza electoral- se quitan la máscara y confirman que son el PRIAN, y respecto a la medida cautelar impuesta por el INE para que se abstenga de hablar de los comicios del próximo año, dijo que seguirá ejerciendo su derecho de réplica.

Además, consideró que con esa alianza, el PRI y PAN convierten la elección del próximo año en un referéndum: que siga el proyecto de transformación de la 4T o que se corte de tajo, por lo que serán unos comicios interesantes, históricos y donde nadie se va aburrir.

En la “mañanera”, consideró que le genera satisfacción tener la razón y comprobar lo que siempre dijo: que el PRI y PAN son lo mismo y que a ambos se unieron el modelo neoliberal para saquear al país y lo llevaron a una grave crisis en todos los sentidos.

Lo principal en esa época, añadió el mandatario, era el de triunfar a toda costa, sin ningún tipo de escrúpulos morales: era robar y robar. Y ahora no se aguantaron y los dominó el ansia y deciden quitarse la marcara y unirse: es un hecho histórico, porque oficialmente se unen el PRI y PAN; antes era de facto y ahora es formal.

El mandatario dijo que su principal objetivo con la alianza del PRI y PAN no es ganar las gubernaturas o alcaldías que están en juego, sino quitarle a la 4T la mayoría en la Cámara de Diputados, con el propósito de pretender manejar el presupuesto federal y así ya no repartirlo en los programas sociales.

“Hay gobierno que dan y gobiernos que quitan y el nuestro es el que da, aunque lo llamen populismo… quieren que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, porque quieren controlar el presupuesto y éste no vaya a las mayorías”, sostuvo.

Los neoliberales son clasistas, señala

Además, el presidente dijo que los neoliberales son clasistas y dicen que la 4T es un gobierno de plebeyos, es decir, que es el poder de los “nacos”, pero dijo que si se analiza a fondo, quitando los adjetivos discriminatorios, tienen razón, pues el poder del pueblo.

Respecto a las medidas cautelares del INE, dijo que él tiene derecho de manifestarse y más cuando se va en contra de su persona y del proyecto que representa.

“Yo creo que sí tengo la libertad y la debo de ejercer, para aclarar, argumentar y replicar. Ahora si me dicen que ya no debo decir nada aunque me estén atacando, que lo argumenten y me quedo estoico aguantando a los ataques.

“Así lo voy a responder al INE: que hay una oposición que no sólo cuestiona a partidos, sino al presidente. Si consideran que no debo expresarlo, que lo argumenten”, remató.

Por Francisco Nieto