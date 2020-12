Aprueba la mayoría del PAN aliarse con el PRI

Tras reconocer que solos no lograrán alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones 2021, el Consejo Nacional del PAN avaló conformar una coalición amplia en al menos 134 distritos electorales federales con el PRI y PRD.

"Si queremos lograr la mayoría en la Cámara de Diputados tenemos que llegar al principio de realidad: hoy en las circunstancias en las cuales nos encontramos no hay forma de construir una mayoría, y si no hay forma no va a haber forma de frenar a este gobierno.

"Tenemos que buscar el control de la Cámara de los Diputados para controlar una parte importante de lo que está haciendo este gobierno", reconoció en el cónclave el panista Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión Política del albiazul.

Posibilidad abierta

Como lo adelantó El Heraldo de México en su edición del viernes, los consejeros nacionales también avalaron dejar abierta la posibilidad de impulsar candidaturas con organizaciones civiles, como México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

En cuanto a las alianzas con PRI y PRD, no se realizará en distritos electorales federales correspondientes a los estados de Jalisco, Morelos, Querétaro y Tamaulipas.

En el cónclave privado, el Consejo Nacional votó de manera abrumadora con 215 panistas a favor, 13 votos en contra y cuatro abstenciones, para suscribir convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena.

Combate a la corrupción

"Para la conformación de una mayoría que suscriba una agenda democrática mínima común, suscrita públicamente por partidos y candidatos, comprometida con el Federalismo, el combate a la corrupción, el fortalecimiento democrático poniendo siempre al ciudadano como el principal beneficiario de esta agenda", indica el acuerdo votado ayer en el PAN.

Entre las cláusulas de la coalición PAN-PRI-PRD, impusieron que se reserve el derecho de veto a los políticos impresentables, que proponga perfiles que no se vendan, ni se atemoricen frente al poder, además firmen un compromiso público de defensa de las instituciones, la democracia, libertad, Estado de Derecho y del fortalecimiento de los estados y municipios, afirmó Marko Cortés, líder nacional de Acción Nacional. AZULES. Marko Cortés encabezó el Consejo Nacional. Foto: Especial

Deber histórico

"Nosotros, señoras y señores, no podemos cometer los mismos errores y es nuestro deber histórico hacer lo posible, lo que está en nuestras manos para evitarlo, que al menos en la historia quede registrado, que nosotros todo lo posible lo hicimos, para darle viabilidad al país de enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente autoritario”, manifestó Cortés.

Aseguró que después de escuchar al panismo nacional, existe el convencimiento de atender el llamado de la sociedad que pide altura de miras para que se lleve a cabo una coalición flexible.

Por Misael Zavala y Almaquio García