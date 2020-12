Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 4 de Diciembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 4 de Diciembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este viernes.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este martes, en la materia de Lenguaje desarrollarás habilidades para redactar y sintetizar información.

¿Qué hacemos?

El día de hoy desarrollaremos habilidades para redactar y sintetizar información, lo haremos a partir de las siguientes actividades:

Primero hablaremos acerca de lo que hay a nuestro alrededor, del “juya ania” o “mundo del monte” y enseguida vamos a leer un texto que analizaremos para identificar y elegir las ideas principales y así poder escribir un resumen.

Junuen betchi’ibo, bat te etejorita jikkajine, a tu’u jikkaja into a mammatte. ¿Jitasa aman bichak jume uusim? ¿jitasa ameu etejok ju jaboi? Em jo’aka’apo ket ¿Jitasa aayuk? Em jaboi ¿Jitasa eu e’etejo juya aniata betana? ¿Watek empo ta’a pea? Te a bitne, a tu’u mammatte.

Como su nombre lo indica, los resúmenes buscan “resumir”. En el resumen sólo debes incluir la información que te parezca más relevante y no debes agregar datos que no aparezcan en el libro que decidiste resumir.

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Artes compartirás tu opinión de lo que te provocan diversas manifestaciones teatrales, y explicarás los argumentos por los que te gustan o disgustan para formar un juicio crítico.

¿Qué hacemos?

El teatro es un hecho creativo, vivo, responde a necesidades expresivas. No existe un manual que te diga lo que debes hacer, se trata más bien de un camino de búsqueda y exploración. ¡De probar con tu imaginación! y cómo decía un maestro muy querido mío “No me importa tanto lo que dices, sino cómo me lo dices”.

¿Qué te parece si, lúdicamente, exploramos con algunas de las manifestaciones teatrales que conocemos? ¡Que empiece el juego!

Actividad 1

Pide a algún familiar que te acompañe en el juego “Dímelo sin palabras”. Tu acompañante empezará haciendo un juego de mímica y tú adivinarás el título, del tipos de teatro ambos deberán aprenderse los tipos de teatros que mencionamos a continuación.

Teatro de títeres : Conocido también como marionetas, o “de muñecos”, es el espectáculo, mudo o sonoro, realizado con títeres o muñecos para manipular, ya sean de guante, de varilla, de sombra o marionetas (títere articulado movido por hilos).

: Conocido también como marionetas, o “de muñecos”, es el espectáculo, mudo o sonoro, realizado con títeres o muñecos para manipular, ya sean de guante, de varilla, de sombra o marionetas (títere articulado movido por hilos). Teatro de sombras: Se refiere a un espectáculo que consiste en la creación de ciertos efectos ópticos. Para el desarrollo del teatro de sombras, se necesita una lámpara u otra fuente de iluminación y una pantalla.

Se refiere a un espectáculo que consiste en la creación de ciertos efectos ópticos. Para el desarrollo del teatro de sombras, se necesita una lámpara u otra fuente de iluminación y una pantalla. Teatro Musical: Es una forma de teatro que combina música, canción, diálogo y baile, y que se representa en grandes escenarios.

Es una forma de teatro que combina música, canción, diálogo y baile, y que se representa en grandes escenarios. Teatro en atril: Es la presentación de un texto con actuación leída, también se le dice lectura dramatizada. Se trata de un ejercicio de lectura interpretativa. Algunos directores marcan sencillos movimientos para el mejor entendimiento del texto.

Fíjate que en el juego se mencionó al teatro en atril o lectura dramatizada y este en las Escuelas se puede convertir en un fascinante ejercicio de lectura interpretativa.

Para reforzar tus conocimientos, observa el siguiente video “Todo está en el texto”.

¿Qué es el teatro?

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria