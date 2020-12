Niega sesgo político

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) rechazó que en la reducción generalizada en el Presupuesto 2021, correspondiente las alcaldías, se hayan utilizado criterios partidistas.

En sesión virtual ante el Pleno del Congreso CDMX, la titular de la SAF, Luz Elena González, aclaró que no hay privilegios para ninguna demarcación.

“En el ajuste no se ha utilizado criterio político alguno, no se privilegia ni se afecta a ninguna alcaldía en particular sobre otra. El criterio es el mismo, porque se gobierna para todos, sin excepción”, destacó.

Indicó que para apoyar a la economía familiar en el contexto de pandemia, en 2021 el monto de las becas escolares aumentará 50 pesos.

Se trata de 350 pesos para preescolar; 380 para los niños de primaria y 450 para estudiantes de los centros de atención múltiple.