Vientos en la Ciudad de México derriban 18 árboles

Los fuertes vientos en la Ciudad de México, que se dieron principalmente en la madrugada, derribaron 18 árboles y cuatro lonas, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Incluso, en la noche se activó la Alerta Naranja por pronóstico de fortalecimiento de las rachas de viento en la madrugada, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Sin lluvia registrada, la dependencia informó que con corte a las 6:30 de hoy 31 de diciembre de 2020, los puntos afectados son los siguientes

Benito Juárez

1. Mercaderes 35 esquina Damas, colonia San José Insurgentes. Un árbol de aproximadamente 10 metros de longitud por 30 cm de diámetro cayó desde su base. No hubo afectaciones ni personas lesionadas.

Coyoacán

1. Manuela Medina esquina Adelita, Colonia Culhuacán. Desde raíz se desplomó un Eucalipto de casi 20 metros de longitud por 1 metro de diámetro. Bomberos seccionan el árbol.

2. Calzada de la Virgen esquina Candelaria Pérez, colonia Culhuacán CTM sección VIII. Árbol de ocho metros de longitud por 30 cm de diámetro. No hubo personas lesionadas.

3. Santa Ana esquina Ejido, colonia San Francisco Culhuacán. Desde raíz cayó un ejemplar arboreo de aproximadamente 25 metros de longitud por 1.5 metros de diámetro. Al momento no se reportan afectaciones.

4. 1er Andador Remedios Valle esquina Privada Mariquita Sánchez, colonia Unidad Obrero CTM Culhuacán. Árbol de 15 mts por 40 cm de ancho, sin lesionados.

5. Mayas 81 esquina Rey Moctezuma, colonia Ajusco. Árbol de 12 metros por 20 cm de ancho, sin lesionados.

6. Canadá 228 esquina Acolotitla, colonia Barrio San Lucas. Árbol de 10 metros por 70 cm de diámetro.

7. Manuela Sáenz 1 esquina 1ª privada Rosa Zaragoza, colonia Unidad Habitacional CTM Culhuacán. Un árbol de 10 metros de largo por 30 cm de diámetro, causa daños a dos vehículos estacionados, sin lesionados.

Cuauhtémoc

1. Dr. Carmona y Valle Esq. Dr. J. Navarro, colonia Doctores. Desde raíz cayó uno seco de 10 metros de longitud por 40 cm de diámetro. No hubo daños colaterales.

Cuajimalpa

1. Buenavista esquina Memetla, colonia Pueblo Nuevo Alto. Sujeto forestal de cuatro metros de largo y 60 cm de diámetro, sin lesionados.

Gustavo A. Madero

1. Av. 485 esquina Calle 414 A, colonia San Juan de Aragón 7ª sección. Sujeto forestal de 10 metros por 50 cm de diámetros, el tronco afecta cableado de CFE. No se reportan personas lesionadas.

2. 4a Cda. Juan Francisco esquina San Juan Francisco, colonia San Juan de Aragón. Árbol de ocho metros por 40 cm de ancho causa daños a cables de CFE y a un vehículo estacionado.

Tlalpan

1. Av. San Fernando esquina Calzada de Tlalpan, colonia Toriello Guerra. Cayó desde raíz un sujeto forestal seco de aproximadamente 15 metros de longitud por 40 cm de diámetro sin causar afectaciones colaterales ni personas lesionadas.

2. Calzada Tenorios esquina Calzada del Hueso, colonia Coapa. Desde raíz se vino abajo un árbol seco de 15 metros de longitud por 40 cm de diámetro. Se tuvo afectación a cableado de fibra óptica y de tendido eléctrico de CFE.

Tláhuac

1. Santa Cruz esquina Alta Tensión, colonia Santa Ana Poniente. Desde raíz cayó un Ficus de aproximadamente 12 metros de longitud por 40 centímetros de diámetro. El tronco quedó recargado sobre líneas de CFE.

Iztapalapa

1. Av. Río Tuxpan esquina Circuito Río Macuxpana, Paseos de Churubusco. Árbol de 15 metros por 60 cm de diámetro, sin daños ni lesionados.

2. Techichico esquina Palma, colonia El Manto. Árbol de 15 metros de largo por 70 cm de diámetro. causa daños a siete vehículos estacionados, sin lesionados.

3. Plan de San Luis esquina Manuel Hidalgo, colonia Parque Nacional Cerro de la Estrella. Árbol de ocho metros de largo por 40 cm de diámetro dañó a un vehículo estacionado, sin lesionados.

Sin embargo, la caída de árboles no fue lo único que causaron los fuertes vientos de la madrugada

Coyoacán

1. 28 de diciembre 68 esquina Canal de Miramontes y Pedro Arvizu, colonia Coapa. En la azotea de una vivienda de planta y dos niveles se encuentra un anuncio espectacular tipo estructura del cual se desprendió una lona publicitaria de seis por 20 metros quedando en riesgo de caer. Debido a los fuertes vientos que se presentaron en la zona, personal del Bomberos determinó no retirar la lona hasta que mejoren las condiciones del tiempo. L

2. 28 de Diciembre esquina Héctor Fierro, colonia Emiliano Zapata, lona de seis metros de ancho por 10 metros de largo.

Benito Juárez

1. Santander 25 y Extremadura, colonia Insurgentes Mixcoac. Lona de cinco metros alto por 10 de largo se desprendió de la parte inferior de la estructura de un anuncio publicitario.

Gustavo A. Madero

1. Eje Central Lázaro Cárdenas esquina Montevideo, Col. UH Lindavista. En la azotea de un inmueble de planta baja y un nivel se encuentra un anuncio espectacular tipo estructura del cual se desprendió una lona publicitaria de 10 por 20 metros. La luna cayó sobre cableado de energía eléctrica sin causarle afectaciones.

Venustiano Carranza

1. China No. 247 esquina Jerusalén, colonia Romero Rubio. En una vivienda de planta baja y dos niveles, al no contar con elementos estructurales, colapsó un muro divisorio de ocho metros de longitud por dos de altura. No hubo personas lesionadas. El material cayó al predio contiguo causando daños a un cuarto de 4 m² de construcción precaria. Los particulares llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.

Coyoacán

1.Rancho la Laguna esquina Calzada de las Bombas, colonia Santa Cecilia. Rama de cinco metros de largo por 20 centímetros de diámetro, sin daños, ni lesionados.

Por: Carlos Navarro