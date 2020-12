Vacuna vs Covid: “Sanción al que haga trampa"

Sanciones administrativas y penales van a enfrentar aquellos funcionarios que usen su cargo para acceder a la vacuna contra COVID-19 sin estar en la lista en la CDMX, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Esto después de que ayer, en el Hospital Militar de Zona El Vergel, integrantes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTG-CDMX) intentaron colarse en la fila para vacunarse.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical, que no está al frente del COVID, genere alguna influencia o por cualquier vía quiera entrar a la lista.

“Vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer eso. No lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo, aquí no es como en gobiernos anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Aquí son los trabajadores y trabajadoras de la Salud que están al frente del COVID los que van a recibir su vacunación primero y después por edad”, afirmó.

Tras el incidente, solicitó a la secretaria de Salud, Oliva López, los nombres de los involucrados, y a la fiscal Ernestina Godoy que se les imponga el mayor castigo.

“He dado instrucciones a la secretaria de Salud para conocer los nombres y que de inmediato haya sanciones administrativas. He pedido directamente a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México que se dé el castigo máximo que se tiene que dar en un tema penal”, afirmó.

La jefa de Gobierno no precisó el tipo de sanciones administrativas y penales que recibirían los responsables.

La Secretaría de Salud local informó que la sección sindical señalada lanzó una convocatoria por WhatsApp, donde se pedía a todo el personal de Salud, sin distingo, acudir al lugar para vacunarse.

El llamado provocó que trabajadores de todas las áreas de la institución, incluyendo administrativos y directivos, se congregaran en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar su inoculación.

Personal que sí estaba enlistado para recibir la vacuna protestó, por lo que Oliva López acudió al lugar para informar que es falso que se vacune a directivos y administradores.

Por Carlos Navarro

