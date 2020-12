Pierden gasolineras del Edomex 75 mil mdp durante pandemia

Desde que inició la pandemia, a la fecha, las mil 100 estaciones de servicio establecidas en el Estado de México registraron pérdidas económicas por 75 mil millones de pesos, aseguró Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes.

Precisó que cerrarán el año con una baja de 60 por ciento en ventas, en comparación con 2019.

“En las estaciones de servicio 80 por ciento de las ventas son cíclicas; si la gente no gasta en gasolina hoy, no la va a comprar mañana. Nuestra recuperación no se va a dar; eso ya lo perdimos”, dijo.

El cierre de escuelas impacta severamente a las gasolineras, ya que representan 30 por ciento de la movilidad, señaló.

El sector arrastra una crisis desde el 2018, con la quema de estaciones por el gasolinazo y el año pasado por el desabasto.

POR LETICIA RÍOS