Reyes ven misión compleja en medio de la pandemia

Sin regalos bajo el árbol fue como algunos niños recibieron la Navidad, pues este año, sus padres formaron parte de los 12 millones de mexicanos que perdieron su trabajo por la pandemia, y ahora, por el aumento de casos, se espera que la situación se replique para el Día de Reyes.

Aunque la OMS aseguró que Santa Claus era inmune a la COVID-19, muchas familias utilizaron el pretexto del contagio para evitar que se perdiera la tradición, tal como Lizbeth Carreras, madre de tres hijos, uno de ellos con problemas de asma.

“Perdí mi trabajo casi empezando la pandemia. No pensé que duraría tanto y me dediqué a vender comida a domicilio. Eso deja para los gastos diarios, pero no para los extraordinarios”, señaló.

Sin dinero para juguetes, Lizbeth, originaria de Puebla, intentó hacer trueques por peluches y juegos infantiles; sin embargo, no halló para sus tres hijos y optó por anunciar la falta de regalos.

“Les dije que tanto Santa como los Reyes Magos deben de cuidarse porque hay una pandemia y si van de casa en casa pueden llevar el virus, ellos lo entendieron”, dijo.

Aunque, según datos del gobierno federal, se lograron recuperar 10.2 millones de los empleos perdidos, en muchas empresas hubo recorte de salarios, mismo que aún no ha sido restaurado, lo que lleva a las cabezas de familia a buscar opciones como comprar artículos de segunda mano para que este 6 de enero puedan llegar los regalos a casa.

“El problema es que las ofertas se van rápido, no somos los únicos que estamos buscando juguetes”, señaló Rubén Salgado, padre de dos hijas.

El mexiquense, de 51 años, buscó bicicletas para evitar que ellas utilizaran el transporte público en la pandemia; sin embargo, al momento de reparar los daños que tenían las que había truequeado, se topó con otro bache: la falta de materiales para hacerlo.

“Se alarga mucho el tiempo de espera por una pieza y nos dicen que es por los bloqueos de trenes (en Michoacán), no les puedo dar algo que no les va a servir”, dijo.

Por Frida Valencia